Alejandro Amaro comparte su exposición sobre lucha libre

Alejandro Amaro Díaz, fotoperiodista y licenciados en informática comparte su pasión por la lucha libre y su creatividad para construir marcos con material reciclado, en su exposición fotográfica "El pobre Amaro. 10 años después", que presenta actualmente en la galería de La Bigotona.

Las obras que Amaro Díaz retratan la lucha libre a través de los años, especialmente en la Arena Isabel, un espacio que fue muy importante en Morelos.

Para crear los marcos de las fotos, utiliza la técnica llamada upcycling (supra reciclaje), por lo que estos son materiales tan peculiares como pantallas de computadoras, tabletas, relojes, teléfonos inalámbricos y celulares; retrovisores, cepillos, marcos de madera y otros. Incluso tiene unos caballetes realizados con palos de escoba.

Exposición fotográfica "El pobre Amaro. 10 años después". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

"La exposición está integrada por un aproximado de 20 a 22 fotos, que tomé en distintos años en varias funciones de la Arena Isabel. También, incluí algunas máscaras de mi colección, que hacen referencia a los bigotes, en honor a que estamos en este espacio llamado La Bigotona", expresó Alejandro Amaro Díaz.

Cada una de las fotografías aborda diversas temáticas, que nos brindan un interesante panorama de lo que ha sido la lucha libre en Morelos, y el legado de muchos luchadores tanto en el ring como en su vida.

¿Cómo comenzó su amor por la lucha libre?

"Desde niño me encantaba la lucha libre, tenía los muñecos de luchadores y me gustaban las películas de 'El Santo', pero mi ídolo era Mil Máscaras. Desde 1999 me metí en las luchas, y cubría notas y fotografías de la Arena Isabel y la Arena Coliseo de Acapulco para revistas de Lucha Libre, y a partir de ahí, empecé a tener una amplia colección".

Alejandro comparte que en 2016 empezó a reciclar diversos materiales como pet. Y cuando llegó la pandemia, debido a que tenía que impartir clases virtuales, buscó materiales para construir una computadora y el equipo necesario para sus clases.

Dos cuadros de la exposición fotográfica "El pobre Amaro. 10 años después". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

"Me di cuenta de que se puede hacer algo más con todo eso que tiramos, es decir, darles una segunda oportunidad. Y la idea de los marcos, surgió porque a mi papá le dio un derrame cerebral, y un amigo le dio unas terapias, a él le gustan las luchas y le regalé una foto con un marco, que llegó entre las cosas que reciclamos. Después llegaron más cuadros, y empecé a juntarlos al igual que todo tipo de materiales como celulares, tabletas, laptops, relojes, retrovisor y todo el vidrio de algo que se rompe, y sobre eso monto las fotografías".

Para continuar con la difusión del arte de la lucha libre y el patrimonio que hay en Morelos, Alejandro realizó el libro "Los últimos años de vida de la Arena Isabel" con el apoyo de Conaculta y Pacmyc.

"Este libro refleja los últimos años de vida de la Arena Isabel, y la intención fue recopilar información y fotos sobre los luchadores morelenses que también reflejen sus diversas técnicas y los personajes dentro de la Arena Isabel como las personas que venden ahí".

Alejandro Amaro Díaz muestra su exposición fotográfica sobre la lucha libre. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

El libro físico se agotó, pero Alejandro realizó una nueva edición en la que reordenó todos los datos, incluyendo una nueva sección llamada Jueves de Arena Isabel, con luchadores reconocidos a nivel nacional que visitaban Morelos. Asimismo, habla de qué oficios tenían y todas las leyendas que forman parte de este lugar histórico.

El objetivo principal de Alejandro Amaro es dar a conocer cómo era la lucha libre en Morelos, que en 2023 fue reconocida como Patrimonio Cultural Intangible.

En el retrovisor de un auto se observa la imagen de un luchador. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Alejandro ha compartido parte de su amplia colección en exposiciones en diversos espacios como el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, en los andenes del mercado Adolfo López Mateos y el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca. Y el próximo 16 de abril a las 10:00 horas, inaugura la exposición "Del suprareciclaje al turismo ecológico (pasando por la lucha libre)" en la Escuela de Turismo de la UAEM.

La exposición "El pobre Amaro. 10 años después", permanecerá en La Bigotona hasta mediados de mayo, visítala de lunes a sábado de 11:00 a 20:00 horas y domingo de 12:00 a 18:00 horas.