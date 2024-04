Manolo Cocho expone sus pinturas en el Museo de Cuernavaca

El artista plástico Manolo Cocho inauguró su exposición de pintura “Mundo. El arte como instrumento para conocer el mundo” en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), en la que sumerge al espectador en un viaje a través del colorido y las emociones en cada pincelada.

La exposición “Mundo. El arte como instrumento para conocer el mundo” permanecerá en el Mucic hasta el 5 de mayo, visítala de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas, entrada gratuita.

“Llevo 40 años dedicándome al arte profesional y es la primera vez que expongo en Morelos, se dio la oportunidad, gracias al Mucic donde me abrieron las puertas, propuse el proyecto para estas salas y afortunadamente se aprobó, y a partir del espacio, yo diseñé algo a la medida con una selección de cuadros que tuvieran un tema interesante y que fueran especialmente para este museo. Incluso algunas de las obras no se habían expuesto antes”, expresó Manolo Cocho.

Pintura de la exposición "Mundo. El arte como instrumento para conocer el mundo" de Manolo Cocho.

¿Cómo es la exposición?

En el texto de sala que acompaña a la exposición, se hace una reflexión acerca de la inteligencia de los seres humanos, la curiosidad de entender qué somos, qué es el mundo y cómo funciona, y la capacidad para sobrevivir a un entorno cambiante.

Manolo eligió las piezas que fueran más adecuadas, para expresar su concepto sobre el mundo, y conocerlo y reconocerlo a través de las artes. “En este caso que se llama Mundo, elegí aquellas piezas que hicieran referencia a cosas del mundo, pero vistas de un punto subjetivo, emocional y expresivo, que es lo que te puede dar el arte, para interpretar conceptos desde diferentes maneras y así conocer el mundo que nos rodea”.

Por ejemplo, hay una obra llamada “Volcán” e hizo referencia a que es la forma de verlo con subjetividad y de acuerdo al punto de vista de cada quién, el cual por supuesto, no será el mismo que nos diga un volcanólogo, experto en el tema.

En la última sala podemos ver nueve cuadros que tratan sobre el tiempo, y como Manolo también es escultor, colocó sobre éstos algunos objetos que refuerzan la temática, ya que cada cuadro habla de una interpretación sobre el tiempo, ya sea lineal, cíclico o pendular, etcétera.

Pintura de la exposición "Mundo. El arte como instrumento para conocer el mundo" de Manolo Cocho.

¿Quién es Manolo Cocho en el arte?

Manolo Cocho cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en las artes, pues desde temprana edad tuvo inquietud por el dibujo, y poco a poco desarrolló sus habilidades tomando clases formales y también de manera autodidacta.

“Era de esos niños que no hacía caso en la escuela y se la pasaba dibujando en el cuaderno, aunque me regañaban siempre, yo simplemente seguía haciendo lo que me gustaba. Algunos profesores fueron viendo mis habilidades e impulsándome un poco, ya después estudié en las Escuela Nacional de Artes Plásticas y como artista que debes formarte toda la vida, ahí viene la parte Autodidacta para seguir aprendiendo”.

A lo largo de trayectoria en las Artes Manolo ha expuesto su obra en más de 30 países como México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Ecuador, Sudáfrica, Francia, Italia, Austria, Croacia, España, Inglaterra y China.