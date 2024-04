Valle celebra el lanzamiento de su canción 'Llegaste por fin'

La cantautora Valle estrenó el sencillo "Llegaste por fin" donde se muestra de una forma muy transparente para hablar de la belleza del vínculo familiar, independientemente de cómo se haya formado. La canción ya está disponible en las plataformas digitales.

En un mundo donde el amor trasciende lazos de sangre, Valle nos regala un tema musical lleno de emoción y ternura, dedicada a sus amados hijos. Y el estreno, se da hoy 9 de abril, un día importante y especial, que es precisamente el Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

"Es una canción muy especial que escribí hace aproximadamente dos años, y es de esas canciones que simplemente llegan; empecé con una idea en el ukulele, de ahí me llevó a la melodía y después, sintiendo qué necesitaba decir mi corazón, y en ese momento fue expresar algo a mis hijos, y se dio de forma natural, es algo muy honesto y real, no hay nada que agregar ni inventar, porque es mi propia experiencia", expresó Valle.

Valle captura la esencia del amor incondicional

En este tema, la cantautora nos regala una letra que captura la esencia misma del amor incondicional. Una de las frases más especiales es: "Te soñé cuando era una niña, eras mi destino, mi vida", cantando con una emotividad que llega al corazón de cualquier persona que haya sentido el llamado de la maternidad o la paternidad.

"Todas las canciones son muy yo, y en las que he desnudado mi alma, pero esta me costó mucho trabajo en cuestión emocional, porque es presentar públicamente lo más sagrado de mi vida, pero no tengo que esconder nada, mis hijos lo saben y aman su historia de adopción. Además, considero que es momento de hablar, quitar ignorancias y tabúes sobre el tema y normalizar mi tipo de familia".

Graban videoclip entre los límites de Tepoztlán y CDMX

A la par del lanzamiento en plataformas digitales, la canción “Llegaste por fin” viene acompañada de un videoclip oficial, el cual fue filmado entre los límites de Tepoztlán y CDMX, mostrando una historia llena de amor entre una madre y sus hijos.

Para este videoclip, Valle trabajó una vez más con los cineastas Mario Valenzuela y Kareen Farías de Relatos Documentales, quienes han logrado capturar la esencia de cada canción de Valle y plasmarlos en los audiovisuales, contando emotivas historias.

"Estoy encantada de trabajar con Mario y Kareen, quienes hacen unos proyectos increíbles, admiro mucho su trabajo; y como siempre lograron ilustrar mi canción de una manera súper bonita con este ojo que tienen como documentalistas; y esta ocasión se desarrolló una historia un poco fantasiosa pero también muy real, fue un agasajo trabajar una vez más con ellos".

Valle decidió realizar el lanzamiento de la canción y el videoclip en el Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes, porque es un día muy especial, que realmente enmarca la esencia de la canción y el cómo formó a su amada familia.

“Mi proyecto musical está firmado en el Sello Jueves y los lanzamientos deben ser en día jueves, pero hablé con Leiden para estrenar en martes porque para mí era súper importante, y estoy feliz de estrenar en este día porque es muy significativo, ya que la canción es en honor a este día”.

Sin duda, la canción “Llegaste por fin” no solo es una melodía, es un himno para todos aquellos que han experimentado el amor transformador con la llegada de sus hijos. A través de su música, Valle nos recuerda que el verdadero vínculo familiar no conoce límites, ni biológicos, ni emocionales.

Valle promete más canciones

Valle destacó que, durante este año, continuará lanzando más canciones, cada tres o cuatro meses, pues ya tiene muchos temas listos para compartir con su público.

“A la par me gustaría ir concretando ya fechas para cantar, porque no hay nada mejor que estar en el escenario y conectar con el público a través de mi música”.

Finalmente, Valle invitó al público a seguirla en sus redes sociales, donde además de compartir música, comparte sobre su huerto en casa y muchas cosas más, para mantenerse en contacto con la gente que la apoya.

