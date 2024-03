Festival Cuernavaca Sunrise: ¿Cuánto cuestan los boletos?

El Festival Cuernavaca Sunrise finalmente rompió el suspenso sobre la alineación completa de los artistas que se presentarán y anunció a Sabino y la banda Midnight Generation como parte de los estelares de la noche. ¡No te pierdas este festival el 27 de abril en el Campo Unión Patriotas!.

¿Cuánto cuestan los boletos?

El costo de los boletos es el siguiente; sólo habrá dos secciones:

VIP: 1270 pesos

ORO: 810 pesos

Para adquirirlos ingresa a la página web de Eticket en el enlace.

Conéct@te:

Facebook: /cuernavacasunrise

Instagram: @cuernavacasunrise

¿Qué artistas se presentan en el Festival Sunrise?

Anteriormente, el cartel anunció a siete artistas:

Siddhartha

Enjambre

Daniel, me estás matando

Tino El Pingüino

Hello Seahorse!

OPYI

Andie Gago

Y hace unos días, se anunció que Sabino y Midnight Generation, son los proyectos musicales que se suman al evento.

Acerca de Midnight Generation:

Es una banda mexicana originaria de Chihuahua, que a través de su música combina la música disco, la electrónica, el funk y el pop en una interesante fusión. La banda surge en 2015, por iniciativa de Fernando Mares, y actualmente está integrada por Fernando Mares, Samuel Márquez, Luis Carlos Amaya y Bica.

Sus éxitos musicales son: "Young girl", "Calling you", "Trouble", "Together", "Alive", "La La La", "Someday" y "Good old days".

Actualmente, promueven su álbum "Afterlife" que lanzaron en 2023. Así como el sencillo "Movie Star", tema junto a The Wookies que estrenaron el pasado 29 de marzo tocándola en vivo en el festival Tecate Pal Norte.

Síguelos en redes sociales:

Facebook: /MidnightGenerationBand

Instagram: @midnightgeneration

Midnight Generation banda originaria de Chihuahua. / Cortesía | Facebook: /MidnightGenerationBand

Acerca de Sabino:

Sabino es creador del género Sab Hop, un género donde combina el hip-hop con matices de pop y fragmentos de su vida personal. Es una mezcla de ritmos, en donde la influencia del reggae y el rock están presentes.

Se ha presentado en importantes festivales como Vive Latino, y ha colaborado con artistas como Caloncho, Natalia Lafourcade Carla Morrison, Charles Ans y Nanpa Básico.

Sus éxitos musicales son: "Tú", "Conmigo siempre", "Película", "Diamante", "Mi vida es mejor", "Nunca quise escribirte una balada", "Volvernos a topar" y "Motel California".

Sigue sus redes sociales:

Instagram: @elsabinox

Facebook: /elsabinox