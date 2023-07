Valle estrena el video de su sencillo 'Amar Así'

La cantante mexicana Valle presentó el videoclip de su reciente sencillo musical “Amar así”, el cual fue realizado por los documentalistas, Mario Valenzuela y Kareen Farías, y está protagonizado por los artistas del Circo Inclusivo México. El estreno se realizó en una reunión privada con invitados especiales en Tepoztlán.

Valle González Camarena, mejor conocida como Valle, cuenta con una trayectoria musical de más de 20 años, desempeñándose como ingeniera musical, y ha trabajado con artistas gran renombre en México y a nivel internacional. Y ahora, decide emprender su proyecto como solista, enfocándose en la composición de canciones con un enfoque feminista y personal, el cual lanzó a principios de este año, con el apoyo e impulso del Sello Musical Jueves.

La canción “Amar así” está basada en la hermosa aventura amorosa que ha vivido junto a su pareja sentimental Memo Méndez Guiu, con quien celebra 20 años de relación. En la canción, Valle expresa su profundo amor a él y por supuesto a ella misma, reconociendo que el amor se experimenta en todas las dimensiones.

“Cuando Valle nos invitó a dirigir el video, nos cuenta un poco la génesis y esto tiene que ver con hacer una canción a partir de su inspiración y su experiencia de amor con Memo quienes celebran 20 años como pareja. Es una oda a su matrimonio, pero al mismo tiempo se da cuenta de que abre muchas posibilidades de poder observar el amor desde otras dimensiones”, comentó Mario Valenzuela,

Asimismo, menciona que cuando Valle los invita a producir y dirigir este corto musical, Mario le comenta que la canción abre muchas posibilidades, “especialmente me salta la idea de desencasillar el amor de pareja, que me parece que está increíble, pero creo que tenemos que aprovechar y escarbar un punto más profundo. Entonces le comentamos que desde hace dos años estamos siguiendo documentalmente al Circo Inclusivo México que es una historia que me tocó desde lo más profundo”.

Valle junto a los integrantes del Circo Inclusivo México. / Cortesía | Mario Valenzuela

Con su proyecto Relatores Documentales Kareen Farías y Mario Valenzuela han realizado varios registros visuales del Circo Inclusivo México, con el objetivo de hacer un documental más detallado.

“Pensé que podríamos realizar un corto musical con la lógica de un documental, donde a través de la presentación escénica del Circo Inclusivo México, que es al mismo tiempo una ventana para la reivindicación social de personas que tienen trastornos neurológicos y síndrome de Down, pero sobre todo que es una compañía familiar. Y de acuerdo a lo que nos ha tocado ver, concretamente la presentación en el Auditorio Ilhuicalli en Tepoztlán, ha sido la que nos ha parado los pelos, porque ha sido increíble verlos a ellos en el escenario sin entrar en la caricatura y sin destacar que tienen esta condición, simplemente dejar que sea el arte el que esté presente a través de sus rostros felices; porque es ahí donde dices, no me cabe duda que lo que están entregando es el arte y el amor pleno en el escenario sin esperar recibir nada a cambio”.

A raíz de esto, le proponen a Valle explorar esta beta de amor profundo, y un principio ella no conocía nada del registro visual que tenían, pero la empezaron a involucrar directamente y a contarle todo al respecto, especialmente sobre todo lo que hay detrás del circo y cuando ella ve las primeras imágenes se quebró, sintió una gran conmoción y les dio luz verde.

“Hablamos con el circo y su directora Diana Monforte, le contamos que era bueno mover este material independiente y sobre todo con una canción tan potente como la de Valle. Generalmente, Diana y las mamás de los artistas no aceptan este tipo de proyectos que puedan resentir la identidad de cada uno de los integrantes, pero conocieron el propósito comprendieron que era una buena oportunidad y aceptaron”.

Tanto la canción como el video, han resultado muy inspiradores emocionalmente, con sentimientos y genuinos, que transmite mucho amor y una dulzura cautivadora que toca los corazones de quien la escucha de una manera inmediata.

Durante el estreno del vídeo, se contó con la presencia de los artistas del Circo Inclusivo México y sus papás, quienes con gran emoción disfrutaron de este maravilloso videoclip.

“La primera vez que lo mostramos tenía tantas cosas que decirles a los artistas del circo y sus papás, pero cuando ellos se ven reflejados en la pantalla, lo que vi en sus reacciones me trastocó y quebró de una forma impresionante. Ellos pidieron verlo por segunda vez, y pensé en decirles muchas cosas, pero no pude porque simplemente vi caras de emoción, libres de prejuicios sociales porque ellos se entregan como sienten; y las mamás al ver a sus hijos destacados socialmente por lo que son capaces de hacer, eso para mí lo vale todo. Es cuando compruebo que los canales como el arte dan esa posibilidad donde el público baja la guardia, porque sus representaciones escénicas tienen que ver con algo más profundo y abrirnos a la empatía como seres humanos”.

La canción “Amar Así” ya está disponible en todas las plataformas digitales, y el video oficial puedes verlo en el canal oficial de YouTube llamado Valle Cantautora.

Sobre la cantante

Valle es una talentosa cantante, compositora e ingeniera de grabación originaria de la Ciudad de México, y que actualmente, radica en Tepoztlán, Morelos, donde ha encontrado inspiración y conexión con la naturaleza desde hace 15 años.

Con una impresionante trayectoria musical de 20 años, Valle ha colaborado con reconocidos artistas, compositores y productores de la industria. Entre ellos se encuentran nombres destacados como Rubén Albarrán, Alan (Magneto), Benny Ibarra, Ha-Ash, Roco Pachukote y Mano Gaytán, entre otros, lo que demuestra su versatilidad y talento.

