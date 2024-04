La María Cantú celebra 24 años de trayectoria en la música

Una de las bandas musicales en la escena morelense, es sin duda, La María Cantú, que a lo largo de su camino ha tenido importantes logros. Este año celebran 24 años de trayectoria, y entre sus planes está lanzar nueva música y una gira por el extranjero.

Fue el 10 de abril del año 2000 cuando iniciaron a tocar formalmente en la primera edición del Festival Zapata Vive, por lo que establecieron esta fecha para celebrar su aniversario. Y ahora, con una alineación más compacta, la banda está lista para festejar con su público y seguir haciendo música durante todo el año.

“Vamos a celebrar 24 años de vida de La María Cantú, es algo muy bonito para nosotros seguir actuales y seguir tocando. Queremos decir lo que sentimos y consideramos que, ahora es la mejor versión de La María Cantú porque no buscamos la fama, ni estar en los tops musicales, sólo queremos estar vigentes tocando lo que nos gusta, porque nuestra música es muy sincera”, expresó Luis Lugo “Luiggi”, músico fundador de La María Cantú.

¿Cómo está conformada la banda?

Asimismo, destacó que actualmente son un núcleo de cuatro músicos, que, en las diversas presentaciones en vivo, comparten en vivo con otros amigos invitados. Los integrantes actuales son: Luis Lugo “Luiggi”, Netzahualcoyotl Arias, Miguel Pichardo “Fabu” y Marco Rosales “Pollo”.

“En la historia de la banda, llegamos a ser hasta 14 integrantes, y ahora ser un grupo reducido ha sido muy interesante, hay mucha responsabilidad musical, pero se reparte muy bien la energía en estos cuatro puntos. Como iniciador de la banda, estoy muy contento y agradecido con todos los músicos que se han agregado y llevan años trabajando con nosotros. Seguimos fortaleciendo nuestra música, que es más sincera que nunca”.

La María Cantú, banda morelense, toca en Cuernavaca. / Cortesía | La María Cantú

Tocarán en el Festival Zapata Vive

El 10 de abril La María Cantú se presentará en el Festival Zapata Vive en la Plaza de Armas de Cuernavaca para celebrar sus 24 años de trayectoria y el regreso de este importante festival nueve años después de estar en pausa.

“Vamos a tener invitados musicales en metales, percusión y varias colaboraciones especiales, por ejemplo, vamos a interpretar ‘La Bestia’ con Olinka, una canción que habla de prender la mecha, de seguir haciendo el trabajo colectivo revolucionario desde la música, desde el amor, ya no con armas, ni guerra, ni violencia, sino de otras perspectivas para cambiar nuestro entorno. Y además tocaremos rolas nuevas”.

El músico Marco Rosales “Pollo” cuenta con una importante trayectoria como parte de diversas bandas, lo que le ha permitido experimentar y desarrollar su talento en distintos géneros musicales. Él es el integrante que se unió a La María Cantú de manera más reciente, lo que ha sido una muy grata experiencia en su vida.

“Cuando tenía 14 años me lanzaba a verlos tocar y de repente se armaba una fiestota y era el ska y el reggae, y yo ahí echando los pasos. Ya en la música, tuve diferentes oportunidades estuve experimentando con varios ritmos, y con el paso del tiempo volví al rock, y agradezco a David Caspeta, a quien considero uno de los maestros más puntuales que he tenido, y que fue quien me invitó a sumarme a La María Cantú porque él no podía continuar por cuestiones familiares, acepté y ha sido algo increíble, ya tener una responsabilidad y mantener lo que ellos ofrecen en el escenario. Me ha permitido desarrollarme como persona y músico”, comentó Marco Rosales “Pollo”.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

La María Cantú tendrá varias presentaciones en Morelos, y durante mayo, viajarán a Italia para tocar allá, esperando abrir nuevos horizontes y llegar a otras ciudades en Europa.

“Nos vamos a Italia en mayo a tocar en un evento de una comunidad toscana, organizado por la propia comunidad en agradecimiento a la tierra y dan talleres de permacultura y todo lo referente al medio ambiente. Tenemos contactos en otras ciudades y esperemos que se arme algo más”, dijo Luiggi.

Durante los próximos meses, La María Cantú lanzarán nueva música, con la que regresan a su raíz con el ska, ya que a la gente le gusta mucho bailar y les han pedido mucho.

“Una de esas canciones nuevas se llama ‘Mundo Ska’, que estaremos lanzando muy pronto, y así habrá algunas más, volviendo más a la raíz de la banda con el ska”.

Síguele la pista a La María Cantú en sus redes sociales para escuchar su nueva música y saber todo de sus próximas presentaciones.





