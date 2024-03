Tributo a Soda Stereo: 'Zona C' se presenta en The Pit

¿Eres fan de la música de Soda Stereo y Gustavo Cerati?, no te puedes perder la oportunidad de escuchar en vivo y disfrutar de sus grandes éxitos en el Tributo a Soda Stereo + Cerati que estará a cargo del grupo argentino Zona C, que se realizará en el Foro Multidisciplinario The Pit el próximo 12 de abril a partir de las 21:00 horas.

Soda Stereo y Gustavo Cerati cuentan con un legado musical muy amplio, con canciones que han encantado a diversas generaciones a lo largo de la historia como:

De música ligera

Persiana americana

Cuando pase el temblor

Nada personal

Corazón delator

La agrupación argentina Zona C que está integrada por Frank Agosto, Vladimir Vuković y Zuppi, brindarán al público una experiencia única y muy especial a partir de la música de Soda Stereo y Gustavo Cerati, para recordar a este gran músico y su amplio legado artístico.

La agrupación Zona C se encuentra de gira por distintas ciudades de la República Mexicana, y volverán a la Ciudad de la Eterna Primavera una vez más, para deleitar al público con un buen concierto, que estará lleno de nostalgia, buenos recuerdos, buena música y todas aquellas canciones inolvidables.

¿Dónde puedo conseguir boletos?

Los boletos para disfrutar del Tributo a Soda Stereo + Cerati puedes adquirirlos en Passline, los cuales tienen el siguiente costo:

Preventa : 150 pesos

: 150 pesos Día del evento: 200 pesos

También puedes escribir al WhatsApp 777 300 3338 para pedir mayores informes.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este gran concierto que la banda Zona C preparó. Recuerda que el Foro Multidisciplinario The Pit se ubica en Boulevard Juárez no. 111, col. Las Palmas.

Conéct@te:

Instagram: @forothepit - @zona_c_oficial

Facebook: /pit.cuerna - /zonaCoficial