Trabajos de restauración del acueducto Gualupita durarán 30 días

Los trabajos de restauración y rescate del acueducto del barrio de Gualupita de Cuernavaca, Morelos iniciaron este 15 de mayo. De acuerdo con el Municipio, los trabajos tendrán una duración de 30 días.

No obstante, aseguraron que las actividades en la zona no afectarán a la circulación ni generarán tráfico, pues no habrá necesidad de calle la carretera.

Demetrio Chavira a la Torre, secretario de Desarrollo Urbano y Obras de Cuernavaca, informó que para evitar congestión vehicular, solo cerrarán la calle C. Carlos Cuauglia cuando se vierta material en la estructura.

El acueducto Gualupita fue catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que los trabajos de restauración serán supervisados por dicha institución.

"El INAH ha hecho un levantamiento estructural y tenemos entre cuatro y cinco puntos que requieren atención inmediata. Lo que se hizo hoy fue apuntalar para evitar que colapse y después se inicia con los trabajos de consolidación, es decir con el material que se realizó alguna vez este acueducto, todo esto supervisado por el INAH", informó Chavira a la Torre.

Además de las obras en el acueducto, el Cabildo de Cuernavaca aprobó la construcción de dos estructuras de metal para prevenir futuros impactos al acueducto Gualupita. También se mejorará la señalización en la zona para reforzar la protección del inmueble.

Importancia del acueducto del siglo XVIII

El acueducto del barrio de Gualupita en Cuernavaca, es una estructura histórica realizada durante el periodo colonial para suministrar agua a la ciudad; fue construido en el siglo XVIII y la ingeniería utilizada posee técnicas avanzadas de la época, como resultado de conocimientos indígenas y españoles. El acueducto está compuesto por arcos de mampostería y canales elevados que permiten el flujo del agua.

Durante siglos, el acueducto cumplió su función de distribución de agua. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la modernización de los sistemas de agua potable, su uso original disminuyó. A pesar de ello, el acueducto es conservado para preservar su valor histórico y arquitectónico.