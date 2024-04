Fundamental, la conexión entre el ser humano y el universo en el arte: Pilar Hinojosa

Pilar Hinojosa inició su camino en el arte hace más de dos décadas. En el año 2000 comenzó a pintar Sumi-e, una técnica china de dibujo monocromático en tinta negra, luego de conocer al maestro Huascar Taborga en una exposición del Jardín Borda.

“Cuando vi lo que hacían me encantó y me adentré al Sumi-e. Estuve tomando clases varios años con él”.

Desde hace varios años Pilar radica en Cuernavaca y ha desarrollado su camino en las artes a través de diversas técnicas, basándose principalmente en la introspección, sus emociones y el contexto social.

"La vida me ha llevado a involucrarme más y a profundizar en toda la enseñanza china, sobre todo, la naturaleza es fundamental en mi trabajo, el respeto hacia ella y el cuidado de la misma".

Las obras de Pilar generalmente son monocromáticas, con pocos tonos pasteles, y en tinta negra. / Cortesía | Pilar Hinojosa

Pilar Hinojosa se ha centrado mucho en el estudio y la práctica de las disciplinas orientales, principalmente de la cultura china para curar al cuerpo, tanto en lo físico como en lo espiritual y emocional, y la base fundamental es la conexión que hay entre el ser humano con el universo infinito para sanar y mezclarse con esa energía.

Ha sido muy interesante la congruencia entre todos estos aspectos. Mi trabajo es autobiográfico, y quizás mi más grande inspiración. Todo surge sobre cómo me siento y de lo que voy necesitando en mi persona emocionalmente, a partir de eso voy creando.

Otra de las grandes pasiones de Pilar es escribir y usar la palabra, en este caso los poemas, sobre su obra pictórica.

Además, ha colaborado con algunas escritoras y poetas a través de sus piezas artísticas. Ellas le envían sus poemas, y en lo que Pilar los lee, va resonando con su obra para ir pintando su sentir.

Las obras de pilar se han expuesto en varios museos de Cuernavaca. / Cortesía | Pilar Hinojosa

"Cursé la Maestría en Historia del Arte, y de ahí se abrió un mundo maravilloso de la parte teórica, de la estética y de la histórica, comprendí que el Sumi-e no se agota en lo que Huascar me enseñó; había que seguir estudiando porque implica otras disciplinas como la caligrafía".

Desde muy joven, Pilar siempre tuvo mucho interés por el diseño editorial, por toda la cuestión artesanal y el trabajo que implica con las manos, entonces muy intuitivamente empezó a hacer encuadernación.

"En 2017, me inscribí a la Maestría en Creación Artística del CMA, y una maestra me enseñó a trabajar la Encuadernación, y me encantó, porque esto vino a redondear mi trabajo por la necesidad de incluir el texto, porque suelo escribir poemas y narraciones. El libro de artista me permite incluir estas dos partes y me encanta integrar la pintura y la escritura".

Otro de sus intereses es el arte erótico, que también suele plasmar en su obra de una manera muy sutil.

"He participado en las sesiones que hay de dibujo y pintura al desnudo en diversos espacios, uno de ellos fue 'Piel y Papel' que llevaba Mafer Rejón y fue un proyecto maravilloso. También en el Museo de Arte Erótico, y es que, me gusta abordar el desnudo muy sutil entre figurativas y abstractas, y también tengo en proceso una pieza que quiero convertir en libro de artista y es erótico, pero ya les contaré más adelante".

Cortesía | Pilar Hinojosa

Pilar Hinojosa ha realizado diversas exposiciones individuales y ha participado en varias muestras colectivas en Morelos y Ciudad de México.

Algunas de sus exposiciones destacadas fueron en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), una de ellas fue en 2017, con la presentación del libro "Espejismos" de las poetas Estela Calápiz y Marina Ruiz, y que Pilar ilustró con sus acuarelas, las cuales fueron expuestas en esa ocasión.

Y otra exposición en 2019, fue "Estrellas que se apagan" la cual aborda el tema de los feminicidios y está inspirada en el poemario "Donde el pez termina" de Alma Karla Sandoval.

A partir del 13 de abril, Pilar Hinojosa imparte el Taller de Expresión Zen en Cuernavaca.

En el taller se aborda, la libertad en el trazo, la introspección y las sensaciones. Para más información, escribir al correo pilarhinojosa.art@outlook.com