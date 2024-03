Mitología azteca es retratada en exposición del Jardín Borda

En el Centro Cultural Jardín Borda, se presenta la exposición "Personajes fantásticos de la mitología azteca" del artista Orlando Velázquez, una serie gráfica que reinterpreta los mitos de la cultura azteca.

"Esta muestra surge a partir del interés que siempre he tenido por los personajes de la mitología, ya anteriormente había trabajado con personajes de otras mitologías, como griega, nórdica y egipcia; y de repente, me di cuenta que no tenía tanto conocimiento sobre los personajes prehispánicos de la cultura de los pueblos del México antiguo y comencé a interesarme por saber más", expresó Orlando Velázquez.

El artista se dio a la tarea de realizar una investigación para conocer más de dónde viene todo este imaginario y su creación. Y comenzó a realizar obra gráfica para así plasmar todo lo relacionado a la mitología azteca.

"Durante aproximadamente dos o tres meses, empecé a documentarme para poder trabajar en estos personajes, y especialmente, cómo se va entrelazando esta historia de la creación para los pueblos indígenas".

"Personajes fantásticos de la mitología azteca" está integrada por 54 piezas de grabado. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

¿Cómo es la exposición?

La exposición "Personajes fantásticos de la mitología azteca" está integrada por 54 piezas de grabado en relieve, especialmente en la técnica de xilografía, y cuyas medidas son de 20 cm x 15 cm.

De acuerdo al texto de sala que acompaña a la exposición, se menciona que "El proyecto gráfico 'Personajes fantásticos de la mitología azteca', tiene como finalidad hacer una reinterpretación sobre los mitos de la cultura Azteca, una de las más importantes del México antiguo, en los cuales se muestre su cosmovisión y la conexión que tenían con la naturaleza, motivos de los cuales surge todo su imaginario creando historias fantásticas sobre la idea de la creación".

Orlando Velázquez es un artista morelense. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

¿Qué veras en la exposición?

El artista detalló que algunos de los seres mitológicos que se pueden ver en esta exposición están, Xipe Tótec conocido como 'Señor degollado', una deidad de la fertilidad y abundancia, cuyo mito cuenta que él se desolla y a partir de la sangre que cae, empieza a crecer todo lo natural. Y otra es, Tlaltecuhtli es la diosa de la tierra, que en el mito de la creación de la Tierra, la matan y a partir de eso surgen las montañas, lagos y ríos

"Posteriormente, quiero hacer un cuadernillo a manera de material didáctico, donde esté la imagen con una breve descripción del personaje o mito, y que se pueda distribuir. Algo de lo que quise es desvincular esta idea que ya conocemos porque muchos de estos están en los códices, ya presentados en otro modo".

La exposición "Personajes fantásticos de la mitología azteca" de Orlando Velázquez, permanecerá en el Jardín Borda hasta finales de marzo, visítala de martes a domingo de 10:00 a 17:30 horas.