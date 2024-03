Natalia Todavía navega entre cuentos, música y nostalgia

Originaria de Durango, Natalia Todavía ha logrado desarrollar su carrera profesional en Morelos, donde radica desde hace aproximadamente 15 años.

Su amor por las letras y la música la han llevado a trabajar en diversos proyectos musicales, especialmente en aquellos donde tiene la oportunidad de colaborar con mujeres, a fin de tejer redes y sumar esfuerzos, visibilizando la labor de las mujeres artistas.

Uno de esos proyectos es Mandorla, una agrupación integrada por ocho mujeres que combinan diversos sonidos y géneros como el gipsy jazz, música balcánica y ritmos latinos.

"Mandorla es mi proyecto; fue pensado con la idea de formar un grupo donde se interpretara música gipsy jazz y música de raíz en fusión. Inició en 2015, y fui invitando a varias amigas hasta que fuimos 10 y ha ido mutando, actualmente somos ocho".

El camino de la composición

Con una vena artística notable por herencia familiar, Natalia mostró gran inquietud por las artes a temprana edad, y comenzó a formarse en la música.

"Desde niña mi abuela me inculcó el gusto por la música, porque ella tocaba el piano; y primero me enseñó a tocarlo, y después ella y mi mamá me llevaron a clases de violín y cello. Y mi papá escribía, entonces lo tengo ahí en la sangre".

Como compositora, Natalia ha realizado varias piezas para Mandorla como "Apantle", que se inspira en el avanzar del agua en los apantles de los ejidos que se anega en partes para nutrir la tierra, y después continúa su camino.

Y otro tema es, "Brijinda", que se inspira en la lluvia que calma los incendios, esto, partiendo de los incendios que hubo en Tepoztlán hace dos años.

Nunca he sido muy de componer a partir de texto, en general, la música que más me gusta es la que no tiene palabras, entonces me dejo llevar por lo que pide cada composición y casi siempre es instrumental. A excepción de 'Brijinda', que sí incluye algo de letra.

Otro de los proyectos donde Natalia participa es Cuarteto Cray, en el cual fue invitada a unirse como cellista. Con esta agrupación, resultaron beneficiarias del PECDA Morelos 2020 - 2021 con el proyecto "Homenaje en cuerdas/Mujeres morelenses en el cuarteto de cuerdas", con el que grabaron su primer álbum integrado por composiciones originales de compositoras morelenses, incluyendo el tema "Cascabel", compuesto por Natalia.

Mandorla es el proyecto que lidera Natalia, junto con siete talentosas mujeres. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Actualmente forma parte del proyecto NYX Sonoro junto al artista sonoro y productor Mario Quiroz, un dueto de experimentación sonora y narrativa en el que presentan creaciones de sonido y letras, desarrolladas con técnicas, herramientas y lenguaje nuevos con base en medios electrónicos y acústicos.

Navegar entre las letras

Natalia estudió Licenciatura en Enseñanza del Español y Literatura, lo que la llevó a desarrollar y maximizar sus habilidades en la escritura creativa, publicando hasta ahora varios cuentos y ensayos en diversas revistas y antologías.

En noviembre de 2023, publicó su primer libro de cuentos llamado "Durango", en el que recopila anécdotas, emociones, sentimientos y recuerdos de su ciudad natal.

"Llevaba tiempo ya escribiendo con un poco más de constancia, justo cuando llegué a Cuernavaca fue que empecé a meterme más con la carrera de Literatura y tomando algunos talleres de Creación Literaria con escritores como Citlali Ferrer y José Antonio Aspe. Y tenía los cuentos por ahí despedigados, pero ahora que terminé la carrera de música, pensé en retomar la escritura. Me volví más constante en escribir, y la añoranza por lo que quedó atrás en Durango me dio la pauta para empezar a escribir más sobre mis recuerdos y vivencias allá, y surgió este libro".

En noviembre, Natalia presentó su libro Durango, en Cuernavaca. / Archivo | El Sol de Cuernavaca

"Durango" está integrado por 10 cuentos, algunos de ellos son:

"Milpa", el cuál habla sobre un pueblo que se inunda.

el cuál habla sobre un pueblo que se inunda. "Casa de Súchil" , cuya historia se desarrolla en una casa familiar de sus tíos abuelos, en un pueblo que se llama Súchil, y nos cuenta de ciertas presencias misteriosas que hay en esa casa.

, cuya historia se desarrolla en una casa familiar de sus tíos abuelos, en un pueblo que se llama Súchil, y nos cuenta de ciertas presencias misteriosas que hay en esa casa. "Lluvia de espejo", que habla sobre un portal que se abre para pasar de Cuernavaca a Durango mágicamente, y es que Natalia menciona que justo este libro, es eso, un portal que le permite llegar allá con sólo abrirlo.

El libro "Durango" está a la venta directamente con Natalia a través de sus redes sociales con envíos a todo el país, y de manera física en La Cocotte Minute en Cuernavaca y en el Foro Indistinto en Durango.

Tanto en la música como en la escritura, Natalia suele inspirarse en. la belleza y añoranza del pasado, en la naturaleza y lo femenino, entrelanzando sus intereses con el contexto social actual para construir paisajes sonoros y paisajes narrativos que detonan un diversidad de emociones y sentimientos.

Durante este año, Natalia Todavía continuará con la promoción de su libro "Durango", seguirá componiendo música y próximamente anunciará sus presentaciones con Mandorla, NYX Sonoro y Cuarteto Cray.