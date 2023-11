Mujeres rompen la brecha de género en la música

El 22 de noviembre se celebra el Día del Músico en honor a Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio XIII declaró patrona de los músicos.

En México como en muchas partes del mundo y en muchos ámbitos profesionales, la industria musical fue dominada por hombres durante muchos años, sin embargo, las mujeres han sabido imponerse y logrado el reconocimiento y valor a su trabajo.

En Morelos, muchas mujeres navegaron contracorriente para preservar ciertos géneros musicales y poco a poco abrieron caminos por los que anteriormente era imposible transitar.

"Entre los desafíos, principalmente, ha sido encontrar la paridad de género en espacios independientes, gubernamentales, instituciones, pequeños y grandes foros para presentarme. Y algo que me parece importante destacar es la comunicación con técnicos operativos o publicidad, que generalmente son varones y que creen que por ser mujer una no conoce la terminología correcta para solicitar ciertos requerimientos o girar ciertas instrucciones; la verdad es lamentable encontrarme con esos criterios tan pobres en donde la perspectiva de una mujer va a ser muy distinta e incluso la manera de llevar a cabo estos montajes. Pero seguimos luchando con eso", expresó Alethia Rivas, cantante, artista musical y escénica.

Natalia Todavía, cellista clásica integrante de Mandorla y Cuarteto Cray. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Asimismo, Natalia Todavía, cellista clásica integrante de Mandorla y Cuarteto Cray, concuerda con la situación que pasan las mujeres al trabajar principalmente con hombres en las cuestiones técnicas al momento de realizar alguna presentación en vivo.

"Hay ciertos detalles que de repente se notan, cuando los ingenieros de audio que casi siempre son hombres, como que no toman muy en serio el trabajo que hace una, hasta que ya lo escuchan. Digamos que cuando tienen que hacer su labor de preparar el audio antes del concierto, donde somos puras mujeres, se nota la preferencia a los hombres, como si respetaran más su trabajo o tomaran menos en serio o más relajadamente su labor con nosotras, hasta que nos escuchan tocar se muestran más empáticos", dijo Natalia Todavía.

A lo largo de los años, la música pasó por diversas etapas y tuvo una constante evolución, en cuanto a géneros y ritmos, así como en su creación y forma de escucharla. Y por supuesto, en la cuestión de la participación femenina.

"Veo una evolución en respecto a los números, relacionados con la participación de las mujeres en el ámbito, gracias a que muchas mujeres se encuentran haciendo una labor de difusión y visibilización de las condiciones en las que hasta ahora, se ha llevado a cabo la presentación o la inclusión de mujeres en el ámbito de la música. Y si noto una diferencia de como poco a poco se incluyen más proyectos de mujeres en este ámbito, y eso es importante porque es un ejemplo vivo para que otras mujeres vean que es posible trabajar colectivamente entre nosotras", comentó Natalia.

Sobre la evolución musical, Alethia Rivas ahonda en los géneros y forma de escuchar música. Asimismo, comparte la labor de otras mujeres para preservar ciertos géneros y que han sido inspiración en su quehacer artístico.

Talentosas artistas y creadoras musicales hacen una labor fundamental en Morelos. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Considero que la música ha evolucionado sobre todo en cuestión de tecnología, con nuevos ritmos y nuevas formas de hacer la música, y sobre todo en la globalización, es decir, que podemos conocer música de todo el mundo al alcance de un click, lo cual es maravilloso. Aunque también se ha perdido un poco esta regionalización de la música, y el hecho de estudiar nuestro propio entorno de los ritmos autónomos que tenemos, y creo que ha sido bastante interesante que algún sector pequeño de músicos y músicas ha podido rescatar estos ritmos que han prevalecido por los tiempos. Por ejemplo, Tania Matus, Mon Laferte, Natalia Lafourcade y Leiden, creo que hay una escena pequeña que se ha fortalecido con los años, que ha creado sus propios públicos que es lo más complicado", mencionó Alethia.

Natalia Todavía y Alethia Rivas son artistas jóvenes que desde su trinchera sembraron una importante semilla para preservar ciertos géneros musicales y llevarlos a las nuevas generaciones, además de fortalecer la escena en Morelos de las mujeres en la música, con su obra y labor.

Datos sobre Natalia Todavía

Natalia Todavía, artista, música y escritora nacida en Durango, que reside en Morelos desde hace varios años, tiene una licenciatura en Enseñanza del Español y Literatura, otra en Violoncello, y estudios en Filosofía y Composición. Es integrante de los poryectos musicales Mandorla, Cuarteto Cray y NYX.

Recientemente publicó su primer libro de cuentos “Durango”, con la Editorial Ujed.

"La música que yo hago es música clásica y músicas del mundo, que no son de los géneros más difundidos por los medios masivos, como el pop o reggaetón, y creo que es importante continuar la labor de promoción, difusión y trabajo de estos otros géneros para ir en contracorriente, y abrir el espectro de las posibilidades sonoras que existen en el mundo, para que las personas no sólo se queden con lo que se promueve hegemónicamente y existan esas otras alternativas. Precisamente es promover otros valores, ir con calma y tener la paciencia de escuchar algo que dura más de dos minutos, y así conocer otras sonoridades y propuestas que nos enriquecen como cultura y personas", mencionó Natalia.

Datos sobre Alethia Rivas

Alethia Rivas es una artista multidisciplinaria originaria de Cuernavaca, Morelos. Cantante y música. Fue acredora a varios premios estatales y municipales por su trayectoria e incidencia cultural. Actualmente es catedrática en el Centro Morelense de las Artes (CMA) y el Colegio Jurista. Es directora del área de Música en la Academia KC LONDANCE y formadora de nuevos talentos morelenses. Directora de gestión del Festival Internacional de Cabaret Morelos.

"Lo que me motiva a seguir haciendo mi música es el público que de pronto no es escuchado, pensamos que las generaciones tienen sólo una edad o que los intereses permean en cierto tipo de personas o sectores, y la verdad es que no, si bien mi estilo ha sido el bolero y la canción romántica por muchos años, eso ha puesto mi quehacer en ese tipo de público, gente de 40, 50 y 60 años que están avidos de consumir música que existió en su momento y les vienen muchas rememoranzas, muchas experiencias y las ganas de disfrutar esa música en vivo", detalló Alethia.

Asimismo, mencionó a otras músicas en Morelos que son de gran inspiración como Jessica Hamed, Alejandra Moreno y Andrea Valdez, quienes al igual que ella, están haciendo una trinchera muy interesante de mujeres bohemias en esta importante labor.

"Creo que sería interesante realizar una colaboración juntas, para que se vea cómo tratamos de rescatar estos géneros que seguimos ejecutando y que tienen que seguir haciéndose para ser un referente de la calidad musical de aquellos tiempos, y así traspasarlo a las nuevas generaciones para que tomen lo mejor de esas técnicas y lo puedan seguir ejecutando", dijo Alethia.

Sin duda, la música y los gustos de cada persona son bastante variables, y todo es muy válido y respetable, pero te invitamos a conocer la propuesta de estas talentosas artistas y creadoras musicales que han hecho una labor fundamental en Morelos.

