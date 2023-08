Karen Alba: Una cantante de alma inquieta y soñadora

Karen Alba se define a sí misma como una mujer con alma inquieta y soñadora y, sobre todo, muy alegre. Desde temprana edad tuvo muy claro que la música era su camino, pues siempre fue parte de su vida y que disfruta al máximo. Ahora, con más de 15 años de trayectoria musical ha consolidado su gran sueño.

Originaria de Aguascalientes, su niñez la vivió en un rancho siempre cantando y bailando, fue así como disfrutó de una de las mejores etapas de su vida.

Cortesía | Karen Alba

“Desde muy chica me gustaba bailar y cantar, desde escuchar a los pájaros cantar que también es música, pasé mucho tiempo en el rancho y tuve la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, fue algo que me marcó mucho".

"Además, cantaba todas las canciones que escuchaba en la televisión e incluso me inventaba canciones. Recuerdo que mi favorita era la de Pajaritos a volar. Y siempre he sido una mujer llena de amor por mi familia, en especial por mis papás, fui creciendo y les decía que quería ser como Lucerito, y mi papá decía 'ajá, ya después de que acabes una carrera', y quizás eso me quedó muy marcado, que por un tiempo dejé de lado el sueño”, expresó.

Posteriormente, cuando cursaba segundo grado de secundaria se fue un año a Estados Unidos para estudiar inglés y ahí tomó clases de guitarra y canto en musicales, y la maestra le dijo que nunca dejara de cantar porque tiene una voz muy linda, algo que realmente la motivó a retomar su sueño y luchar por él.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

“Regresé y le conté a mis papás, y mi mamá me metió a clases de canto, pero eran de ópera y como en casa nunca se escuchó, yo decía que estaba horrible, y me salí para tomar clases de piano y de baile. Hasta tercero de prepa me recomendaron a otro maestro, también de ópera pero me encantó, hice click con él por las sensaciones que me provocaba la música y a partir de ahí me encantó el canto lírico”.

Cuando iba a ingresar a la universidad pensó en estudiar Comunicación, pero la inquietud por la música y ese talento nato seguían presentes, y con el apoyo de sus papás se metió a ambas carreras, pero al final decidió que lo que más amaba era la música.

Tiempo después tuvo la oportunidad de irse a Barcelona, donde visitó el Conservatorio de Liceu; ahí supo que habría audiciones, decidió hacerlas y fue aceptada, por lo que vivió allá tres años y un año más en Valencia.

Cortesía | Karen Alba

Cuando volvió a México continuó con su formación profesional, aunque en el camino trabajó en otros ámbitos para poder pagarse sus clases y poco a poco consolidar sus sueños.

Karen tomó clases con grandes maestros como Gabriel Mijares y Silvia Rizo. Asimismo, realizó un concierto en Aguascalientes junto al pianista Ángel Rodríguez.

Posteriormente, Karen se casó y tiempo después llegó a vivir a Cuernavaca, donde comenzó uno de los caminos más importantes en su carrera en la música.

“Aquí conocí al maestro Jesús Suaste, de la Compañía de Ópera de Morelos, quien me invitó a participar con él dándome el personaje de Kate Pinkerton en Madame Butterfly, que en realidad es pequeño pero muy interesante, y así en otras obras, estoy muy agradecida con el maestro”.

Cortesía | Karen Alba

Con el grupo lírico tuvo la oportunidad de presentarse en diferentes recintos de Morelos, como la sala Carlos Chávez de la UNAM y en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, interpretando música mexicana, lírica y francesa, entre otras.

También dentro de su formación profesional tuvo la oportunidad de tomar clases con los maestros Mayda Prado y Ramón Calzadilla. Karen se dedicó a la música únicamente como pasatiempo, ya que se avocó a la maternidad, pero esa pasión y amor por la música siempre permanecieron ahí.

Nuevos caminos y sonidos

Cuando el grupo lírico terminó, Karen trabajó junto a Joycee Díaz, quien la motivó a abrirse a nuevos retos en la música. “Joycee abrió mi panorama y me dijo que yo podía cantar otras cosas, y ahí empecé a probar otros ritmos. Tiempo después me divorcié y mi vida tomó más claridad. En el hecho de luchar por mi sueño me di cuenta que así inspiras a tus hijos y cada quien necesita su espacio para hacer lo que amamos, y si de verdad queremos algo tenemos que dedicarle tiempo”.

Una de sus grandes pasiones ha sido la música pop, por lo que desde el año pasado decidió seguir su corazonada y encaminar su carrera por el pop fusión.

Y en este nuevo proyecto como solista mezcla los sonidos de la cumbia, el reggaetón, la balada pop y el jazz, con este proyecto ha lanzado varios sencillos y presentado importantes conciertos en Pachuca y Ciudad de México.

Cortesía | Karen Alba

“Estoy muy contenta con este proyecto, he disfrutado mucho todas las etapas de mi carrera, pero en el pop fusión me siento más yo. Realmente estoy muy feliz de hacer lo que amo, de brindar ese amor y alegría que tengo por medio de mi voz y mi canto a los demás e inspirar a otros”.

Karen es un claro ejemplo de que los sueños sí pueden hacerse realidad, sin importar la edad, ni lo que hayas pasado antes, pues si de verdad lo quieres hacer hay que luchar por ello.

Enfocada en su proyecto de pop fusión, para lo que resta del año Karen tiene muchos planes, como nuevos lanzamientos musicales, seguir componiendo y, por supuesto, presentarse en vivo para no dejar de cautivar al público con su talento.

Conéct@te:

Instagram: @karenalba_oficial

Facebook: /karenalbaoficial