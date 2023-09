Judith Alejandra, una compositora con talento en la sangre

“Mi gusto por componer y el piano viene desde la infancia; es una vocación familiar, mis padres cantaban muy bien y mis abuelos eran directores de orquesta en sus pueblos, también mi bisabuelo tenía su orquesta en Puente de Ixtla. Desde pequeña me inculcaron la música, recuerdo que mi papá me llevó a clases de piano a los 10 años, y la primera vez que escuché un piano acústico me enamoré. Fue algo increíble, su sonido me atrapó y desde ahí no puedo parar, sigo en la música hasta la fecha”, expresó Judith Alejandra.

Sin embargo, su desempeño en la composición inició desde antes que conociera el piano y tomara clases de música formalmente, pues solía escribirle canciones a todo aquello que la rodeaba.

“Siempre he compuesto, no conocía el piano y ya hacía mis canciones, las cuales dedicaba al columpio o a la estrellita, todo muy de niña, pero ya al conocer el piano inició todo este camino conjunto. La música es una carrera muy larga, pero que elegí desde ese momento. Ya después entré a la Escuela Nacional de Música y ahí me desarrollé profesionalmente”.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Judith Alejandra cuenta con una formación académica muy amplia, cursó las licenciaturas de Piano y Composición en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde recibió la medalla Gabino Barreda y Diploma de Máximo Aprovechamiento por su alto desempeño académico. Asimismo, realizó la maestría en Composición Musical en la UNAM bajo la tutoría de la Doctora Gabriela Ortiz.

“Cuando era estudiante tuve la fortuna de que mi obra para orquesta sinfónica La Limpia fuera seleccionada en el Concurso Universitario de Composición Musical, categoría de Estudiantes, para conmemorar el aniversario de la universidad”.

A lo largo de su trayectoria ha tenido importantes logros en la composición y ha sido beneficiada con diversos apoyos gubernamentales, con el objetivo de continuar su labor y desarrollar proyectos que aportan al legado musical y a la sociedad.

Asimismo, ha sido becaria de distintos estímulos en las Categorías de Jóvenes Creadores y Producción Artística; así como del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Morelos en las categorías de Creadores y Creadores con trayectoria.

“A veces es complicada la creación y composición musical porque no hay varias industrias que busquen compositores, pero gracias a estos apoyos es posible desarrollarse dentro de este importante ámbito. He tenido la fortuna de haber sido premiada con el PECDA Morelos para realizar una serie proyectos”.

Y precisamente una de esas obras fue Fiesta de vida para la muerte, una cantata escénica para coro y orquesta que ha sido muy bien recibida.

“Es una obra para coro y orquesta que también cuenta con una puesta en escena, resultó seleccionada en Giras México en 2022 y se presentó con un ensamble de música y teatro en diversos estados de la República Mexicana como Tlaxcala, Puebla y Guerrero. Es una pieza que mezcla nuestra propia cultura e incluye elementos del folklore, de la música sinfónica y la vanguardia”.

La artista fue becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA). / Cortesía | Judith Alejandra

Respecto a su proceso creativo, Judith menciona que independientemente de las técnicas de composición es pensar en el elemento creativo y qué es lo que quiere componer en cada obra musical.

“Es muy íntimo y en mi caso está ligado a vivencias y experiencias principalmente, y dentro de mi composición siempre me gusta involucrar elementos extra musicales; en mis fuentes de inspiración por lo general recurro a la naturaleza, el momento que estamos viviendo y a reconocer la lucha feminista de las mujeres”.

Su amplio repertorio ha conquistado a un público muy variado, y también a los artistas morelenses que han tomado su música como referencia para interpretarla. Asimismo, ella ha realizado composiciones específicas y especiales para algunas agrupaciones.

“Al talento morelense le ha gustado mi música y es algo que agradezco enormemente. Varios elencos y agrupaciones han querido interpretar mi repertorio, entre ellos El Cuarteto Cray, para quienes compuse una canción que brinda un homenaje a la activista Susana Chávez; también realicé una obra especial para el aniversario de los Niños Cantores de Morelos. Otros grupos que han interpretado mi música son La Orquesta Juvenil de Tepoztlán y el Coro Cenzontle de Morelos”.

Además, su música ha sido interpretada en diversos foros dentro de la República Mexicana, así como en España, Francia, Estados Unidos y Argentina.

Judith Alejandra también realiza una intensa actividad en la gestoría y promoción de la música, y actualmente forma parte de dos proyectos.

“Tengo la fortuna de contar con ensambles que acompañan mi carrera y que son equipos formidables de trabajo. Uno es la Asociación Ben Temperato junto a Pamela Ripley, con quien realizamos conciertos con la finalidad de dar a conocer la música y hacer espectáculos de calidad. Otro es el Ensamble Vocal Eneagrama, junto a músicos excelentes y que nos especializamos en música de cámara de diferentes épocas y géneros”.

Junto a Pamela Ripley forma el proyecto Ben Temperato. / Cortesía | Maritza Cuevas

A lo largo de la historia, los hombres han dominado el mundo de la música, pero el papel de la mujer ha crecido y tomado fuerza por lo que cada vez más mujeres destacan en este ámbito. Sin embargo, no siempre ha sido así y muchas mujeres han padecido esa desigualdad, por distintas circunstancias aún en pleno siglo XXI.

“El ambiente de la composición es muy masculino, y lo vemos con varios ejemplos a lo largo de la historia, con mujeres que fueron limitadas como Fanny Mendelssohn y Alma Mahler. Y de hecho, yo he tenido experiencias que al presentar mi obra a algunos compositores de renombre, ellos dudaron de mi capacidad, simplemente por ser mujer y me contestaron que las mujeres no podemos componer. Ha sido un camino difícil, pero nada debe ser un limitante, hay que seguir adelante. La lucha por la equidad la vivimos todos los días en todos los ámbitos, pero creo que las nuevas generaciones nacen con otras ideas, ojalá que eso permita alcanzar esa igualdad pronto”.

Judith Alejandra también se ha desempeñado como maestra de música, desde hace 15 años en el Centro Morelense de las Artes (CMA) y recientemente ingresó a la Universidad de Yucatán.

“Para mí también es muy importante la labor docente, porque considero que es la manera de devolver un poco de lo aprendido, y por supuesto, de mostrarle un camino al otro y si uno puede ser una guía que mejor”.

Entre sus próximos planes, la pianista y compositora estrenará una obra para viola y orquesta con la Universidad de Yucatán, y además la Orquesta juvenil de Querétaro interpretará la pieza “Fantasía Mexicana”, creada especialmente para ellos.

Conéct@te:

Soundcloud: /judithalejandra