Lázaro Sandoval: media vida dedicada a la fotografía

Fotógrafo y catedrático con más de cuatro décadas de trayectoria, Lázaro Sandoval se ha dedicado principalmente a la difusión y rescate del patrimonio cultural, popular e histórico de Morelos a través de la fotografía.

Su inquietud por la fotografía comenzó desde temprana edad, especialmente por su habilidad de la memoria fotográfica, que le permite tener recuerdos muy puntuales.

“Recuerdo un suceso familiar que mi madre en vida todavía me ratificó, sobre el hecho de ir en un viaje en medio de una tormenta, y ella decía que tenía dos semanas de haber nacido y yo me acuerdo de ese viaje. Otro recuerdo es de un domingo en el Parque Chapultepec de la Ciudad de México con mi papá que me tenía en brazos, y a partir de esos momentos la consecuencia de la memoria fotográfica de mi cerebro me trae acontecimientos históricos, familiares y personales relacionados con la imagen fotográfica, hasta que llegó la edad que pude tener conciencia suficiente para saber qué quería estudiar y fue la fotografía”.

Para prepararse de manera profesional en la fotografía, estudió cuatro cuatrimestres con el maestro Lázaro Blanco en la Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México, y en otros lugares como el Centro de la Imagen.

“Con Lázaro Blanco fueron tres años de preparación, y ese primer contacto con la fotografía fue una experiencia muy grata el haber tomado clases con él, porque es tradicionalmente uno de los mejores maestros de fotografía en México”.

La cultura de Morelos, su inspiración

Después de estudiar en la Ciudad de México, Lázaro regresa a Morelos, entidad a la que le ha dado grandes aportaciones a través de su labor.

Regreso a Morelos con el espíritu de hacer foto, y empezamos prácticamente de manera inmediata a trabajar en lo que hacemos hoy en día: la búsqueda, el cuidado y la protección del patrimonio cultural y popular del estado de Morelos.

Esa inquietud por la cultura es una herencia de su madre, Susana Mendoza, quien era una amante de la cultura y el patrimonio cultural de México, pues Lázaro recuerda que hay fotos familiares en distintas zonas arqueológicas y lugares de México que solían visitar cada fin de semana.

Cortesía | Lázaro Sandoval

“Un día estaba tomando una foto de la Laguna del Rodeo, desde una parte alta de Xochicalco hacia el sitio arqueológico La Malinche, y de repente pensé: ‘qué estoy haciendo aquí’, e inevitablemente me acordé de esos momentos de mi madre”.

A lo largo de su carrera, Lázaro ha participado en más de 30 congresos, seminarios y simposios enfocados en la fotografía. Asimismo, ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas en México y Estados Unidos, una de ellas es “A que no me conoces”, muestra individual en la que a través de imágenes plasma los distintos trajes de chinelo, su belleza, colorido y significado. Ésta se presentó en Morelos y en Santa Ana, California, Estados Unidos.

Cabe destacar que sus fotografías, también se han presentado en varios proyectos editoriales que han ilustrado precisamente el rescate del patrimonio. Y es que a través de su obra suele darles cara y voz a muchos agentes importantes que dedican su vida a preservar la cultura en Morelos.

La vida como académico

Lázaro Sandoval se ha desempeñado como académico durante 25 años y ha impartido distintos cursos, coloquios y congresos de fotografía especializados; también ha dado clases en distintas universidades y de manera privada.

“He dado clases en más de tres universidades en el estado y cursos de manera privada. La academia es una de mis actividades más importantes porque considero que el tener conocimiento y la experiencia que tengo en la fotografía me obliga a depositarla en la sociedad que me lo pide, y dejar un legado fotográfico para los jóvenes, y realmente me da mucho gusto verlos desarrollarse e incluso ganar concursos”.

Cortesía | Lázaro Sandoval

Ha compartido sus conocimientos como fotógrafo a través de clases a estudiantes universitarios, fotógrafos amateurs y con personas que se han dedicado de lleno a la fotografía.

Más y mejores fotos

Lázaro considera que la fotografía en Morelos tiene una calidad muy especial, pues hay muchos fotógrafos muy activos y para reunir a muchos de ellos, creó el proyecto La Fotografía Morelense desde 2010, que presenta el trabajo fotográfico de manera virtual a través de Facebook y realizó diversas giras de trabajo por distintos municipios de Morelos.

“Este proyecto propone dignificar y poner en valor la calidad del trabajado fotográfico de lo que se hace aquí en Morelos, que considero tiene un valor extraordinario. En Facebook aún está y evaluó darle un nuevo impulso. Tuvimos varias giras de trabajo por todo el estado, y muchos de los participantes han seguido en la foto, han vendido obra, concursaron y ganaron menciones honoríficas”.

A través del lema “Más y mejores fotos” Lázaro ha impulsado a muchos jóvenes y adultos a expresarse mediante esta disciplina artística, motivándolos a hacer cada vez una mejor labor.

Un giro importante en su vida

El 25 de febrero de 2022, Lázaro fue víctima de la delincuencia y violencia que se vive en Cuernavaca, pues fue agredido con arma de fuego, suceso que desencadenó una difícil situación para él y su familia, de la cual se ha ido recuperando poco a poco.

Desafortunadamente fui agredido físicamente en el brazo izquierdo, y a dos años del suceso puedo decir que ya está en bastante buen estado, me permite con una facilidad cargar la cámara y acercarla a la cara, con una sola mano. Pero si hay una situación importante emocional que no acabas de entender cómo es posible que puede pasarte a ti una cosa de esta naturaleza, derivado de los niveles de violencia que se viven en el estado.

A raíz de esto, Lázaro tuvo una reducción significativa de su producción fotográfica por los tiempos de rehabilitación y los costos, especialmente porque tiene ya varios años de vivir única y exclusivamente de su trabajo en la fotografía, y tuvo que dejar de producir y tener ingresos.

Un paisaje en Tlalnepantla, Morelos. / Cortesía | Lázaro Sandoval

Ante esta situación, próximamente Lázaro pondrá a la venta su obra fotográfica, la cual estará a la vista de todos en sus redes sociales. Las obras serán entregadas listas para colgar.

“Será obra de varios años, toda esta colección está cuidadosamente vigilada desde el proceso de impresión y montaje, por lo que se entregarán obras impecables y que servirán para obsequiar”.

Evolución de la fotografía

A lo largo de su trayectoria, Lázaro ha visto una gran evolución en la fotografía, desde las cámaras, los revelados, el auge de la fotografía digital y las fotografías mediante el teléfono móvil.

“Es un asunto muy complejo, intentamos que un equipo celular tenga una cierta característica que lo hace muy fácil de operar para cualquier persona prácticamente; pero jamás tendremos una calidad como lo tiene un equipo fotográfico profesional, y la preparación de un verdadero fotógrafo con los conocimientos necesarios para hacer una imagen de calidad y con todas las características técnicas para ser utilizada como debe ser. Realmente entre una cámara profesional y la de un celular se separa por un abismo. Además, es importante recalcar que lo que hacemos con los equipos celulares, son imágenes que de un momento a otro se pueden perder si no contamos con un buen respaldo”.

Además de la venta de obra, Lázaro Sandoval continúa con las clases privadas de fotografía y comenzará un curso en la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas en Finca Palmira.