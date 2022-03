Pilar Hinojosa inaugura la muestra "Eroticum et nuda corporibus"

En el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca (MAEC) la artista multidisciplinaria Pilar Hinojosa, inauguró su exposición pictórica "Eroticum et nuda corporibus", siendo esta la segunda muestra que se presenta en este importante museo.

La inauguración se realizó a través de una transmisión de Facebook, donde la artista estuvo acompañada de Juan Machín y Karla Aguilar, co fundadores y socios del MAEC; así como Luisa Montes, escritora, psicóloga clínica y tallerista, quien escribió el texto de sala que acompaña a la exposición y que se conectó desde Canadá.

Cabe destacar que la muestra "Eroticum et nuda corporibus" recopila una serie de 42 pinturas minimalistas al pastel y acuarela de desnudos femeninos de diversas modelos. Esta exposición se complementa con obras de la colección del museo de la misma artista.

Exposición” Eroticum et nuda corporibus" / Cortesía | Museo de Arte Erótico de Cuernavaca

Karla Aguilar presentó a Luisa Montes, compartiendo un poco de su semblanza, para darle la palabra y compartir el texto de sala.

"¿Será que se puede desvestir la desnudez? Es decir, despojarla de sí misma y reinventarla, dejar caer al suelo toda prenda de escrúpulo u ornato calificativo alrededor o sobre ella, para describirla sin necesariamente hacerlo. ¿Será que puede erigirse a trazo de pincel, una mirada que recorra la piel de un cuerpo y lo acaricie de colores? Me refiero a no tocarlo pero sentirlo, interpretarlo desde la emoción permitiendo que aparezca en el lienzo con libertad absoluta. Y ¿es que puede atraparse la desnudez? Prolongar la magia de su existencia aprisionando la atmósfera sensual que a su alrededor se crea, para que no desaparezca, y volver a ella, y enamorarse una y otra vez bajo su hechizo. Finalmente, ¿podrá ésta ser simplificada? Como una implosión que al romper el vacío deja escapar fragmentos en medio del estruendo y se representa a todo color y a toda ausencia del mismo, reuniendo sutileza, fuerza, modestia y desenfado.

Pilar Hinojosa declara en esta muestra que todo lo anterior es posible, su obra nos invita a contemplar con el aprecio de su pincel, la fortaleza y la fragilidad que existen a la vez en un cuerpo desnudo. La atmósfera erótica de esta colección se grita en un susurro capaz de seducir a Eros y aturdir a Dionisio. Es mi deseo que vivas esta exposición con total plenitud, tal cual ha sido concebida", comparte Luisa Montes en el texto de sala.

Posteriormente, Pilar Hinojosa realizó el corte de listón inaugural, dirigió unas palabras de agradecimiento y un breve recorrido por las piezas que integran la exposición.

"Quiero dar las gracias a Juan Machín y al Museo de Arte Erótico de Cuernavaca por abrir este espacio para mi obra. En esta exposición muestro obra que no había expuesto antes, y que es muy sencilla, pero que tiene un sentido muy interesante que Luisa Montes ya me hizo favor de describir en ese precioso texto. Estoy muy contenta, también quiero agradecer a Karla Aguilar por su apoyo en el montaje", comentó Pilar Hinojosa.

Al iniciar el recorrido por la exposición, Pilar habló sobre una obra que hace referencia al vino.

"Erotizar la vida con vino, alegría y emoción, porque el arte nos abre la oportunidad de emocionarnos pintando y dibujando", destacó la artista para realizar un brindis por este éxito en su carrera.

En esta exposición, Pilar Hinojosa presenta obras en pastel y gises suaves, a partir de la técnica Sumi-e, y especialmente muestra síntesis de partes del cuerpo que de pronto se desdibujan.

"Estas obras surgen a partir de las sesiones de dibujo y foto que hemos estado haciendo. Dependiendo de cómo van vestidos los modelos, elijo los colores, y tengo ese espíritu de la síntesis con trazos espontáneos, libres y seguros", dijo Pilar Hinojosa.

La exposición "Eroticum et nuda corporibus", estará abierta al público, previa cita, hasta el 21 de marzo.





