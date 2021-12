¿Por qué se van… por qué nos vamos? Para regresar

¿Por qué se van? ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos fuimos.. De este lugar que fuimos construyendo como maravilloso, aunque a los ojos de visitantes que no son de aquí no puedan apreciarlo así, porque quieren hablar de lo que falta.

De lo que no tenemos y no de lo que hemos tenido y que hemos disfrutado. Nos vamos, nos fuimos porque es un enorme consuelo saber que podemos regresar.

Hoy que cerramos otro año, regresamos de alguna forma, aunque no podamos hacerlo físicamente, porque además de ser imposible retroceder el tiempo, lo haremos de la mejor forma con nuestro recuerdo y nuestra imaginación, lo podremos revivir, lo podremos volver a vivir.

Hoy, cuando esté sentado junto a ti, aunque no estés aquí, voy a poder platicar contigo. Y si estás aquí, juntos vamos a volver a caminar por aquella calle por donde caminamos tantas ocasiones, tantas como el sentimiento amistoso, fraternal, cariñoso que fuimos construyendo y que ahora se vuelve nuestro recuerdo y nuestro tema de conversación.

Vamos a volver a sentir aquel calor agobiante que entonces no sentíamos, a pesar de que terminábamos de nuestra caminata con la camisa mojada o para sentir el frío aquel de treinta bajo cero. Siempre, lo recordamos, pero entonces nunca lo sentimos.

Y es que al final de nuestra caminata encontrábamos la sombra para poder descansar o aquel lugar acogedor para volver a platicar, entonces de aquellos sueños que teníamos y que hoy cuando nos sentamos a platicar, aunque no estés aquí y yo no esté allá, donde tú estas, podemos platicar de todo lo que quisimos hacer y que hicimos. Es maravilloso, hoy platicar de lo que hicimos, a pesar de todo, logramos vivir nuestros sueños.

Hoy que estamos aquí con nuestro recuerdo y nuestros sueños, podemos platicar de ellos, aunque estando tú aquí o aunque no estés aquí, estamos aquí en nuestra conversación y nuestros recuerdos. Vamos a recordar, especialmente ahora que no estás aquí, porque nunca pudimos estar juntos todo el tiempo que hubiéramos querido.

¿Por qué tomamos caminos distintos, a pesar de que los deseábamos estar juntos? Ahora que platicamos, aunque no estés aquí, nunca lo pude entender y seguro tú tampoco lo pudiste entender. Por eso, esto imposible porque sólo existió en nuestros sueños, hoy lo recordamos como un sueño y con todas las cosas que pudimos hacer, pero que afortunadamente las podemos recordar como parte de nuestros sueños de todos aquellos nuevos caminos que caminamos en nuestra vida y que en nuestros sueños anduvimos juntos.

Por eso hoy en este fin de año, debemos de celebrar que podemos estar juntos, aunque no estés aquí o no estemos aquí, porque en este recuerdo podemos estar juntos y tenemos la oportunidad de platicar de todo lo qué hicimos juntos, en la construcción de ese mundo maravilloso que nos tocó vivir, aunque no fuera todo color de rosa, de todos esos sueños que construimos juntos, pero que además pudimos después vivir juntos, aunque no estuviéramos juntos.

Porque hoy que estamos aquí, aunque no estemos juntos, podemos revivirlos todos, los mejores con nuestra memoria y nuestra imaginación. Mañana alguien recogerá esos recuerdos y esos sueños, para no ser una memoria perdida en el tiempo, y que tú y yo podamos vivir para siempre.