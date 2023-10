John Lennon, el genio musical irreverente de The Beatles

El 9 de octubre de 1940 nació en Liverpool, Inglaterra, John Winston Lennon quien fuese músico y activista, reconocido por ser fundador de la banda más grande de rock de todos los tiempos: The Beatles.

Perteneciente a una familia de clase trabajadora, cuyos padres fueron Alfred Lennon y Julia Stanley, John nace en el entorno bélico de la Segunda Guerra Mundial, recordando que la guerra inicia el 1° de septiembre de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, y que para el día 3 de septiembre de ese año, Gran Bretaña declaraba la guerra a Alemania. Un año después, Winston Churchill es primer ministro de Gran Bretaña, estando al mando durante todo el conflicto. A él se le debe el segundo nombre de John, Winston.

La relación entre los padres de John Lennon no duró mucho, pues Alfred al ser marino mercante dejó a su familia. Para 1945, Mimi Stanley, hermana de Julia, se hace cargo junto con su marido George Smith del pequeño John. A pesar de no estar juntos, John y su mamá se veían con frecuencia; ella le enseñó a tocar el banjo, siendo una influencia musical para John, pues gracias a ella escuchó la música de Elvis Presley, figura del rock and roll que sería una inspiración para el joven John.

Ya en sus años de escuela John se caracterizó por ser un estudiante rebelde, quizás era un reflejo de su situación familiar; sin embargo, mostraba aptitudes para la música y las artes. Y derivado de sus inquietudes, en 1956 John Lennon forma una banda musical llamada The Quarrymen, siendo su mamá quien lo alienta por el camino de la música, aunque su tía Mimi pensaba lo contrario, más tarde ella vería su gran error. En 1957 John conoce a Paul McCartney, naciendo así la formula Lennon-McCartney que se volvería años más tarde en un referente mundial. Es en 1958 que Julia muere en un accidente, dejando al joven Lennon para siempre pero también determinaría el desarrollo sensitivo para su obra musical.

A Lennon y McCartney se le une George Harrison, quien era compañero de la escuela de Paul, de tal manera que para 1960 la agrupación se llama The Beatles, habiendo pasado ya por varios nombres. En ese año emprenden una gira por Hamburgo, y ya de regreso a Liverpool tocan en el Cavern Club, donde los escucha Brian Epstain, dueño de una tienda de discos que se interesa para ser su representante, logrando una prueba con el productor George Martin en 1962. Cabe mencionar que a dicho productor no le convencía el baterista de la agrupación (Pete Best), por lo que llaman a Ringo Starr que de igual manera tampoco le gustaba en un inicio, obviamente se retractaría tiempo después.

En 1963 The Beatles lanza su LP “Plaese Please Me” teniendo un éxito local pero la meta de John Lennon era conquistar la tierra de su ídolo Elvis. Esto se lograría con el single “I Want To Hold Your Hand” que llega al #1 en las listas de popularidad en Estados Unidos de América en 1964 iniciando así la beatlemanía, un fenómeno no solo musical sino social, marcando toda una época en los años sesenta a nivel mundial. Hoy en día no podemos entender la música sin la aportación de Lennon y compañía.

The Beatles se vuelven en el máximo exponente musical de la llamada invasión británica así como uno de los íconos de la contracultura de la segunda mitad de la década sesentera al innovar en muchos aspectos: conciertos masivos en estadios, condecoraciones por su aportación a lo economía de su país, experimentación musical (escuchen el álbum Revolver), así como incursionar en el cine con cintas como A Hard Day´s Night, Help!, y Magical Mystery Tour, e inclusive ser pioneros en los álbumes conceptuales. En este sentido, a John Lennon podemos considerarlo como el gran cerebro de la agrupación ya que su aportación musical se puede catalogar bajo una vertiente de una conciencia más intelectual y social a partir de 1965 con su disco Rubber Social, donde su música evoluciona, dejando de ser solo éxitos comerciales sino también con un contenido más crítico al contexto en el que vivían entre los años de 1967 a 1969.

A pesar del gran éxito en el que vivían Los Beatles, el ego de cada uno de ellos generó (no por nada George Harrison escribió “I Me Mine”) una fractura a tal grado que para 1970 queda disuelto el grupo, emprendiendo cada integrante proyectos por caminos diferentes. Como sabemos, John Lennon muestra su genialidad aún sin The Beatles con canciones como “Imagine”, “Give Peace A Chance”, “Mother” y “Woman”, por mencionar algunas. Hay que resaltar que en la etapa sin Los Beatles vemos una obra de Lennon cargada de un aspecto más social tanto en la música como en su activismo político, y eso es lo que lo diferencia de sus ex compañeros, John siempre fue no solo el cerebro sino también el rebele e irreverente de la banda. En esta tesitura, su aportación a la cultura mundial es indiscutible, ya que no se puede hablar de música o The Beatles sin hablar de John Lennon, influencia para muchos músicos de su época y posteriores.