George Harrison, el beatle infravalorado por Lennon y McCartney

"No tengo mucho que decir porque soy el Beatle callado"

George Harrison.

Considerado como uno de los guitarristas de rock más emblemáticos del siglo XX, el Beatle Solitario, el Beatle Callado, el Beatle Místico: George Harrison, nació un 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra. Hijo de un chofer de autobús, George acude al Liverpool Institute for Boys donde conocería a Paul McCartney. La mayoría plantea que los Beatles nacieron cuando se conocieron John y Paul pero ¿no podría haber sido la semilla que diera el nacimiento de THE BEATLES el primer encuentro entre Paul y George? ¿The Beatles hubiera sido lo mismo sin Harrison? Recordemos que George Harrison superaba a Lennon y McCartney para tocar la guitarra, y por ello fue el guitarrista principal del Cuarteto de Liverpool. Y Paul sabía el gran talento de George por ello la insistencia de McCartney para que Lennon aceptase a que Harrison se integrase a The Quarrymen. John percibió lo prodigioso que era ese "niño" en la guitarra, por lo que al inicio le tenía algo de "celos" pero que al final sabía que aportaría mucho a la banda.

Con la llegada de Ringo Starr los Beatles estaban listos para la cima. Harrison era la guitarra principal, por lo que algunos pensaron que él era el líder, y que en una entrevista así se ve al llegar por primera vez a Estados Unidos, pero Harrison tenía claro que el cerebro del grupo era Lennon y así lo manifestaba. Con el transcurso del desarrollo de la carrera de Los Beatles, la mancuerna entre Lennon-McCartney para la composición era un monopolio, pero el gran Harrison demostró su gran talento para la composición de grandes canciones como “Don´t Bother Me”, “I Need You”, “Taxman”, en un primer momento, para después crear grandes obras como “While My Guitar Gently Weeps”, “Piggies”, “Something” y “Here Comes The Sun”. ¿Qué hubiese pasado si tanto el dúo Lennon-McCartney como el solitario Harrison hubieran desarrollado más canciones para The Beatles? ¿Acaso habrían creado las mejores canciones del grupo? Entonces bajo este panorama avasallador de John y Paul, entre las canciones que interpretó y compuso George Harrison encontramos 27 temas, algunos son covers pero la magia para tocar la guitarra iba más allá, George tenía una gran voz, y así se puede escuchar en “Do You Want To Know A Secret” tema que no es de su autoría.

La aportación de George Harrison no solo se limita a la guitarra, fue derivado de su interés por la cultura de la India que hay un cambio en la configuración de hacer música por parte de la banda británica, se introduce el sítar en el tema “Norwegian Wood (This Bird Has Flown)”en el álbum Rubber Soul que es el punto entre unos Beatles con un sonido sencillo de rock a unos Beatles con un sonido experimental e inclusive más trascendental como se aprecia para el disco Revolver donde el tema de apertura que es “Taxman” muestra un nuevo sonido; es esta pieza de la autoría de Harrison donde de manera simbólica del cómo inicia con un conteo al igual que en “I Saw Her Standing There” del primer álbum (Please Please Me) se manifiesta que The Beatles han evolucionado como agrupación. Ahora bien, esta línea mística que desarrolló Harrison y que influyó en sus demás compañeros de agrupación se siguió en el Sgt Papper´s Lonely Hearts Club Band y Magical Mystery Tour con los temas “Within You Without You” y “Blue Jay Way” respectivamente. Es quizás en estos dos álbumes donde pudo haber más temas de Harrison, pareciese que solo tenía permitido aportar a lo máximo dos canciones por disco.

Es con el Álbum Blanco de 1968 donde el gran potencial musical de George Harrison empieza a ser más notable opacando a los propios Lennon y McCartney, con ese tema tan magno como lo es “While My Guitar Gently Weeps”, sin duda, es la mejor canción del White Album. Y bien este gran potencial tendría su clímax en el disco Abbey Road de 1969 con los temas “Something” y “Here Comes The Sun”, siendo lanzado el primer tema con single alcanzando el número 1 en las listas de popularidad en la Unión Americana. Ahora bien, para el disco Let It Be que se publicó hasta el 8 de mayo de 1970, ya con los Beatles separados de facto, encontramos dos temas de Harrison: “I Me Mine” y “For You Blue”, destacando el primer tema donde se plasma esa lucha de egos entre los miembros de los Beatles, principalmente entre Lennon y McCartney, donde el ambiente durante las grabaciones de dicho disco (1969) se resumían en “Yo, Mí, Mío”.

Hay que mencionar que hay otros 4 temas de Harrison que no aparecen en los 12 discos de estudio de The Beatles pero que también muestran esa gran calidad musical: “The Inner Light”, “Only A Northern Song”, “It's All Too Much”, y “Old Brown Shoe”. Cabe mencionar que Harrison tenía más material en su época de The Beatles pero por determinas razones, no terminaron por darles luz verde los líderes de la agrupación, pero que podemos apreciar en el disco “All Things Must Pass” de 1970, que es una verdadera joya musical, que todo buen amante de la música debe tener o al menos escuchar.

Con la separación de The Beatles, cada miembro hizo su propia carrera, y Harrison mostró nuevamente que su talento con The Beatles no había sido explotado al 100 % y esto es palpable en canciones como My Sweet Lord, What Is Life, Dark Horse, Bangladesh por mencionar algunas. Sin duda, George Harrison fue quizás no uno de los mejores guitarristas de la historia desde mi punto de vista, pero sí un gran músico y que podemos deleitarnos con su legado tanto con The Beatles como en su trabajo posteriormente.

Facebook: Carlos Morrison

Correo electrónico: jcjaimes_unam@hotmail.com