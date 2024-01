55 años de la última presentación de The Beatles ante el público

Hay momentos que pasan a quedarse en la memoria histórica, momentos que marcan toda una época y en muchos casos el inicio o fin de un ciclo. En la segunda mitad del siglo XX surgen diferentes expresiones musicales que cambian la manera de pensar en las distintas sociedades y que hasta hoy en día siguen teniendo efectos. El rock surge no solo como una evolución del rock & roll o blues, se convierte poco a poco en una visión y estilo de vida, una manera de rebeldía ante las figuras de autoridad, busca ser esa expresión de libertar. Y a lo largo de su historia, hay grupos de rock que han dado una revolución no solo en el aspecto musical sino comercial, cultural y social, siendo The Beatles la máxima expresión de ello, marcando un antes y un después en la historia contemporánea, le pese a quien le pese, les guste o no su música.

En 1962 se lanza a la radio el primer single de The Beatles, “Love Me Do”, una canción bastante sencilla pero que sería el inicio de todo un fenómeno musical que paulatinamente tendría una evolución musical para tener temas más sofisticados tanto en la manera de producirse como en su composición y letra, generando discursos que permean aún en las nuevas generaciones. Si hablamos de dicha evolución musical hay temas de The Beatles que son muestra de ello como “I Feel Fine”, “Drive My Car”, “Norwegian Wood”, “In My Life”, “Taxman”, “Strawberry Fields Forever” o “A Day In The Life”; sin embargo, como si se tratase metafóricamente de la ley de la gravedad expresada por Isaac Newton: “todo lo que sube tiene que bajar”, también aplicó con The Beatles que llegaba al final de su ciclo como agrupación pues para finales de 1968 e inicios de 1969 trabajan en un proyecto denominado originalmente Get Back, que buscaba regresar a las raíces musicales de la banda británica, y ello representaría el clímax de su ocaso.

Con Get Back se quería simplificar las cosas, dejar a un lado esa etapa de experimentación musical que se dio en Rubber Soul, Revolver, Sgt. Papper´s Lonely Hearts Club Band y Magical Mystery Tour, pero la fricción entre los miembros del grupo era demasiada tensa, las cosas no fluían como se esperaba. Cabe mencionar que en este proyecto se buscaba no solo producir un álbum más sino también un documental sobre el proceso creativo de The Beatles, y para ello se grabaron las sesiones de ensayos, conversaciones, composiciones y demás. Y para culminar dicho documental se quería algo emblemático, las opciones eran un concierto en un barco con admiradores; en un anfiteatro en Grecia; en el Roundhouse London; o en las pirámides de Egipto. Al final la idea fue de George Harrison, subir a la azotea y solo tocar. Y así fue, el 30 de enero de 1969 se llevó a cabo un mini concierto en la azotea de los estudios de Apple ubicados en la calle de Savile Row número 3, en la ciudad de Londres, y que a la postre marcaría un hecho histórico como la última presentación de The Beatles ante público.

En este mini concierto se tocaron los siguientes temas: “Get Back”, “Don´t Let Me Down”, “I´ve Got A Feeling”, “Dig A Pony”, “One After 909”, que tuvieron 2 o tres tomas, sin embargo, la versión original que es la que se vio en el documental de 1970 llamado Let It Be y que ganó un Óscar por mejor banda sonora muestra que el concierto comenzó con “Get Back”, siguiendo con la majestuosa “Don´t Let Me Down”, dando paso a “I´ve Got A Feeling” donde Lennon hace un gran coro recordando que la voz principal de dicho tema corrió a cargo de Paul McCartney (esta combinación de voces entre Lennon Y McCartney fue fabuloso, y que ahora en las presentaciones de McCartney en México en noviembre de 2023 se pudo revivir esa parte majestuosa, lo mejor del concierto); posteriormente continuó John Lennon con One After 909 y Dig A Pony, para culminar Paul nuevamente con Get Back.

Esta presentación inesperada para la ciudadanía londinense fue tal su impacto en ese día que durante la interpretación del último tema (Get Back) llegó la Policía por quejas de los vecinos. Años más tarde, Los Beatles comentaron en la Antología vol. 8 que hubiese estado genial que el concierto terminara con su arresto, pero la Policía se limitó a pedirles que bajaran el volumen. Y después de una atmosfera de tensión (posiblemente así estaba escrito en el libreto, ya que como toda película debe tener un clímax de expectación) al terminar la presentación Lennon a nombre del grupo agradeció al público, esperando haber pasado la audición.

De tal manera que el concierto en la azotea simboliza no solo el final de la película Let It Be sino la culminación de toda una época ya que a pesar de que se grabó el disco Abbey Road meses después, no se volverían a ver a los cuatro Beatles tocando públicamente, marcando así un hecho histórico a nivel mundial por el impacto que tuvo el Cuarteto de Liverpool en la contracultura y que a más de 60 años de la aparición de su primer tema, las generaciones de hoy siguen o seguimos escuchando su música y que para muchos es fuente de inspiración.

Facebook: Carlos Morrison

Correo electrónico: jcjaimes_unam@hotmail.com