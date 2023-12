43 años sin John Lennon: más alla de The Beatles

Fundador de la más grande banda de rock de todos los tiempos, autor de “All you need is love”, “A day in the life” y “Strawberry field forever”, John Lennon fue no solo un músico sino también un activista, un idealista, un pacifista, que marcó un legado bajo la lógica de dar una oportunidad a la paz.

Fue un 8 de diciembre de 1980, en la Ciudad de Nueva York que fue asesinado John Lennon, por lo se cumplen 43 años sin este genio de la música, por lo que es menester tratar algo de la vida de este complejo personaje que contribuyó a reconfigurar la música contemporánea pero que también dejó un legado más allá de la música.

Proveniente de una clase social trabajadora, Lennon buscaba llegar a la cima con su grupo de rock (The Beatles), y en octubre de 1962 lanzan el sencillo “Love me do” y en marzo de 1963 publican su primer álbum: Please, please me, logrando un éxito en Gran Bretaña y para 1964 con su single “I wanna to hold your hand” logran su primer #1 en Estados Unidos por lo que publican para el mercado estadounidense un álbum especial titulado Meet The Beatles! Con ello inicia la beatlemanía como fenómeno no solo musical sino social a nivel mundial.

Bajo ese contexto de éxitos en la radio, conciertos masivos, películas, y demás, todo pintaba genial con The Beatles, hasta que Bob Dylan les expresó que todo estaba bien con ellos salvo que sus letras no tenían mucho que decir, algo que a Lennon lo hizo reflexionar por lo que empieza a componer canciones con temáticas más profundas, más sensibles, con más contenido. Hay que mencionar que la evolución musical de The Beatles la clasifico en tres etapas: la primera que va desde el Please, plase me al disco Help! donde la música es muy lineal con destellos momentáneos, pero de Rubber Soul a Magical Mystery Tour hay una evolución en la manera de componer música teniendo temas como “In my life”, “Tomorrow never knows”, “Strawberry fields”, “A day in the life” y “All you need is love”, y en una tercera etapa que va desde el Álbum Blanco hasta el Let It Be encontramos temas como “Julia”, “Revolution”, “Come together” y “Don´t let me down”, con lo que se ve ese tipo de cambios en la música de Lennon y que se seguiría desarrollando en su carrera en solitario (Imagine, God, Gimme some truth).

A finales de su carrera con The Beatles y ya sin ellos, Lennon no solo se centró al plano musical sino también al activismo político bajo la bandera de la paz, de tal forma que tenemos a un John más crítico sobre el contexto social, pero también buscó ser una persona más hogareña retirándose momentáneamente de la música para enfocarse en su familia. Con ello vemos un lado más humano de este persoanje.

Lennon emprendió una campaña por la paz que implicó incomodidad en el régimen de Nixon así como inconformidad por los conservadores, ya que la naturaleza de libertad de John lo hacía ser irreverente hacia las figuras de poder, al status quo, y esto lo hacía diferente, un personaje que plasmó su ideología por la paz y el amor en algo más que música comercial, siendo el ex beatle y artista con un sentido más reflexivo, crítico y analítico, por lo que su legado va más allá que “Twist and shout” y “A hard day´s night”, y que en estos tiempos bélicos y de inseguridad necesitamos darle una oportunidad a la paz, es fácil si lo intentamos.

