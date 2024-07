Cancelen mi suscripción a la resurrección: Jim Morrison

Jim Morrison, el Rey Lagarto, ícono del rock mundial, referente de los años sesenta, símbolo del exceso y la psicodelia muere de una sobredosis de heroína el 3 de julio de 1971 en su apartamento en París, Francia, convirtiéndose así en una leyenda de la contracultura tanto por su legado musical como por su espíritu de libertad.

James Douglas Morrison, poeta y compositor del llamado grupo del exceso “Los Doors”, desde niño mostró una personalidad rebelde que lo llevaría a tener líos con toda especie de autoridad y que a la postre, ya una vez como cantante y símbolo de la contracultura contemporánea, lo llevaría al exilio en París, Francia, derivado de ser enjuiciado por comportamiento lujurioso y lascivo, exposición indecente, abierta falta de respeto y ebriedad. Sin embargo, esta personalidad también contribuiría a ser una de las estrellas de rock más carismáticas en la historia, y por supuesto, a ser un miembro más del Club de los 27.

Después de experimentar la fama como rock star, Mr. Mojo Risin, como él mismo se denominaba, buscaba reencontrase consigo mismo como escritor y dejar atrás su imagen de portada de revistas y su personaje "The Lizard King", para que le reconocieran más por su trabajo como poeta. De tal manera destruyó esa imagen que creó él mismo como sex symbol gracias a la fama con el primer disco de la banda llamado simplemente "The Doors" en 1967. En esta tesitura, hay que resaltar que Los Doors logran ser uno de los grupos de rock en conseguir un éxito inmediato en la Unión Americana y configurarse como precursores de la música psicodélica con su segundo LP titulado Strange Days, y para el año de 1968 The Doors era la banda más importante de los Estados Unidos y Jim Morrison estaba considerado el cantante más popular del momento con su disco "Waiting For The Sun" llegando nuevamente a la cima de las listas de popularidad con el single "Hello, I Love You" que les abrió la puerta para hacer una gira por Europa, al ser dicho sencillo todo un hit en el Reino Unido, un verdadero logro para una banda americana, ya que esos territorios estaban dominados por bandas como The Beatles o The Rolling Stones.

Sin embargo, llega el año de1969, más específicamente el 1° de marzo, fecha clave para que empezaran los problemas de The Doors, ya que en el concierto que se dio en esa fecha en Miami, Florida, Jim Morrison ebrio y drogado realizó una serie de actos "indecentes" que como ya se mencionó lo llevarían a ser procesado. El juicio fue muy costoso y desgastante para Morrison y su banda, tuvieron que cancelar muchas presentaciones e incluso su mala reputación les hizo que no pudieran tocar en la Monumental Plaza de Toros México que implicaba tocar ante más de 40,000 espectadores, así como participar en el Festival Woodstock.

En 1970, The Doors saca su gran álbum Morrison Hotel, que mostraba que estaban de regreso al éxito dejando atrás el fracaso por así decirlo de su cuarto álbum, The Soft Parade (una joya de disco pero incomprendido para su época). A pesar de las buenas críticas del LP Morrison Hotel, las presentaciones de Los Doors seguían siendo limitadas, por lo que sale a la venta un disco en vivo, Absolutely Live, y que para Morrison sería su preferido a pesar del mal recibimiento que tuvo por parte del público. Cabe mencionar que Absolutamente en Vivo, en ideas de Jim Morrison, es un fiel documental de lo que era una buena noche de concierto de The Doors, ya que se percibe la fuerza musical provocando una experiencia extasiante para el escucha. Los Doors hacían magia en sus presentaciones, pocas bandas de rock logran eso.

Llega el año 1971 y Jim Morrison (que ahora quería que lo reconocieran como James Douglas Morrison, escritor) junto con The Doors sacan a la venta L.A. Woman, su último álbum con la alineación completa, y como sencillo se lanza "Love Her Madly", convirtiéndose en un éxito inmediato en la radio. Pero para esto, Jim ya había emigrado hacia la ciudad parisina para trabajar en su faceta de escritor, cosa que no pudo conseguir del todo. Ya en París bajó de peso y se afeitó, recuperando algo de esa imagen que lo convirtió en una estrella del rock. El 2 de julio de ese año, Jim presentó molestias físicas pero no las tomó en serio, por lo que esa noche sale con su novia y unos amigos a cenar, y a partir de ahí hay muchas incongruencias de qué paso ya en la madrugada del 3 de julio, pues según versión oficial Jim y su pareja Pamela Courson regresaron de ver una película por lo que Morrison decidió tomar una ducha pero ya nunca regresó a su cama, pues su novia lo encontró muerto en su bañera. Otra versión manifiesta que Jim Morrison tuvo una sobredosis en el baño de un bar parisino, y sus amigos lo llevaron a su apartamento para tratar de revivirlo; y también existe la suposición que el cantante fingió su muerte para vivir de incógnito en África. En esta lógica, muchas versiones giran alrededor de la muerte del Rey Lagarto ya que ningún familiar ni los otros integrantes de The Doors vieron el cuerpo, ya que solo asistieron al supuesto funeral su novia y amigos que conoció en París.

A partir del 3 de julio de 1971, Jim Morrison, a la edad de 27 años deja de existir físicamente para convertirse y vivir por siempre como una de las más grandes leyendas y mitos de la música, el famoso Rey Lagarto quien puede hacer lo que sea, incluso cancelar su suscripción a la resurrección. ¡Good bye, Jim!

Facebook: Carlos Morrison