¡Conozca a los Beatles! Inicia el fenómeno

Si se tiene que hablar de algún disco que cambió la música sin duda es el álbum “Meet The Beatles!” que se publicó el 20 de enero de 1964, hace 60 años. No solo se trata del primer álbum de The Beatles publicado en la Unión Americana, sino que fue un disco hecho especialmente para el mercado estadounidense con la finalidad de conquistarlo, y que con ello hubo una inflexión no solo musical sino también cultural y social, iniciando así dos fenómenos: la beatlemanía y la invasión británica.

¿En qué versa la “invasión británica”? Gracias a la irrupción de The Beatles en la radio estadounidense se dio la apertura a que tuvieran presencia en la arena musical otras bandas británicas como The Rolling Stones, The Kinks, The Zombies, The Animals, Them o The Who, por mencionar algunas. Con ello, en el mercado musical del rock en los Estados Unidos predominaban éxitos musicales de las tierras británicas dejando poca pauta a las bandas locales, quizás las más sobresalientes durante la década de los años sesenta fueron The Beach Boys, Creedence Clearwater Revival, y principalmente The Doors, este último grupo considerado como los Rolling Stones americanos.

Esta “invasión británica” se germinó debido al gran éxito musical que implicó el sencillo “I Want To Hold Your Hand” de The Beatles que se lanzó al mercado americano el 26 de diciembre de 1963, y que poco a poco se fue abriendo camino en las listas de popularidad hasta llegar al número 1 en febrero de 1964. Cabe mencionar que The Beatles a pesar de tener un éxito rotundo en su país no querían viajar a la tierra de Elvis Presley hasta no tener ese ansiado número 1 en virtud de que otros grupos británicos arribaron al nuevo mundo sin contar con un hit #1 en la radio por lo que pesaban desapercibidos. La consigna de Lennon era no ir a América hasta lograr esa primera posición en la radio, y así lo hicieron.

Ahora bien, dado que ya se había lanzado el single “I Want To Hold Your Hand” era necesario publicar un disco especial para los estadounidenses, por lo que lanzan “Meet The Beatles!” (¡Conozca a Los Beatles!), un título claramente con la intención de que los consumidores de música supieran de esta agrupación de rock y de su propuesta musical. Hay que mencionar que este álbum no está confeccionado de manera sui generis, ¿a qué me refiero con ello? Bueno, a que independientemente de su impacto comercial, se trata de un trabajo conformado principalmente por temas de su segundo disco de estudio en Reino Unido: With The Beatles, tan es así que la fotografía tomado por Robert Freeman para With The Beatles es la misma que aparece en Meet The Beatles! con la diferencia del título del disco. De esta portada escribiremos más adelante.

Entonces Meet The Beatles! se conforma por 12 canciones, de las cuales 9 vienen en la edición de With The Beatles publicada en Reino Unido, donde tenemos los temas sobresalientes de “All My Loving”, “Don´t Bother Me”, “I Wanna Be Your Man” así como “It Won´t Be Long” y “All I've Got to Do”, a los que se le suma el tema “I Want To Hold You Hand” que es con el que se abre el álbum seguido de “I Saw Her Standing There” que es la canción con la que se inicia el primer disco de The Beatles (el Please Please Me), y “This Boy”. En esta lógica musical, The Beatles le muestra al público estadounidense gran parte de su material de su segundo álbum en Reino Unido así como el sencillo que se estaba escuchando en la radio por ese entonces así como el tema que apertura su álbum debut, mostrando una propuesta musical bastante agradable para los escuchas que implica ese desarrollo musical del rock and roll en rock, contando con elementos de blues y pop.

En las primeras líneas habíamos mencionado que este disco en comento implicó dos fenómenos, la invasión británica ya comentada, pero también la beatlemanía, que tuvo efectos no solo económicos y consumistas por parte de los cientos de miles o más bien millones de seguidores de este grupo sino por su evolución musical que gestó toda una revolución en la manera de crear música, producirla y difundirla; la beatlemanía marcó paradigmas en la moda, es decir, en la forma del cabello y la vestimenta, así como los mensajes sociales y críticas a los acontecimientos mundiales a través de sus canciones, buscando incentivar la paz y el amor (All you need is love). La beatlemanía permeó no solo en el público sino también en otros músicos y manifestaciones artísticas como el cine, el diseño gráfico, la pintura y la fotografía, siendo ejemplo de esta última el trabajo del fotógrafo Robert Freeman quien tomó la imagen para la portada del disco que estamos analizando, donde marca la pauta para que ese estilo de media luna fuese replicado en otras bandas de rock. En dicha portada vemos en una composición con un ambiente oscuro a los cuatro rostros a media luz de John, George, Paul y Ringo; había que conocer bien a los Beatles, por supuesto.

La beatlemanía se fue gestando por varios acontecimientos, siendo la publicación de este disco uno de ellos, pero también hay que tener presente la aparición por primera vez de The Beatles en la televisión estadounidense a través del programa de Ed Sullivan que marcó otro hito en la historia contemporánea, tema del que trataremos en una siguiente publicación.

Meet The Beatles! implicó ser una obra musical que vino a ser una inflexión en el mundo de la música, así como un efecto en la cultura de los años sesenta, ya que permitió esa explosión artística que llegó a los cinco continentes a través de las figuras de John Lennon, Paul, McCartney, George Harrison y Ringo Starr que configuraron la banda de rock más importante del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, tan es así que hasta tienen su Día Internacional de The Beatles. Así que quienes apenas están desarrollando un gusto por la música, se les exhorta a que ¡conozcan a Los Beatles!

