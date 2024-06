Sheinbaum garantiza el cambio sexenal con las características de continuidad

Con el apabullante triunfo de Claudia Sheinbaum, habiendo superado casi en 6 millones el número de votantes que piden la continuidad con cambio, recordando que en el 2018 Andrés Manuel logró por primera vez en la historia ser electo con 30 millones de votos de los mexicanos.

Durante estos casi seis años ha habido una actividad permanente en todos los órdenes por parte del Presidente, que en la mayor parte de sus giras, de sus iniciativas, de sus propósitos para gobernar, ha sido acompañado por quienes tenemos fe en la izquierda, en el gobierno de Andrés Manuel, y sobre todo nos está demostrando con su forma de gobernar, que tiene un perfil de estadista, porque no hizo lo que la mayoría o todos los anteriores lo habían sucedido en la Presidencia, que su propósito era un sexenio, enriquecerse, dejar obras inconclusas, no modificar las leyes, y sobre todo no haber dado la cara como lo hizo Andrés Manuel en las conferencias mañaneras a cuantos quisieron preguntar y sobre todo a los que quisieron participar de algo irrefutable: la agenda política durante seis años ha sido, primero sugerida, después discutida y al final difundida a todos los mexicanos en cuanto a los proyectos, a lo que Andrés Manuel tenía en su mente para los mexicanos, y como en algunas columnas nuestras anteriores, dijimos y los hechos lo han corroborado, ha sido un Presidente de siete por veinticuatro; es decir sin metáforas trabaja de lunes a domingo, y las 24 horas del día, incluidas las del descanso, porque siempre hay una inquietud que tiene un común denominador: “Gobernar para todos los mexicanos”; incluidos a los que han hecho de la libertad de expresión un libertinaje, un expresar sin recato y sin educación insultos al propio Presidente de la República, quien ha hecho gala de inteligencia y además de dos premisas fundamentales, paciencia y tolerancia, que para algunos raya en tontería; pero para nosotros, los que creemos en Andrés Manuel y en este gobierno de izquierda que tendrá esa continuidad como ya lo ha señalado Claudia Sheinbaum, México consolidará del año 2024 al 2030, la posición de los mexicanos que más hemos necesitado el apoyo de MORENA y de la Cuarta Transformación; sin hipérbole ni metáforas, lo ha dicho Claudia Sheinbaum, su tarea es construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, para que todas las reformas constitucionales y las nuevas iniciativas se refugien en la Carta Magna y no haya ninguna posibilidad después del año 2030 que esto pudiera echarse para abajo.

Por otro lado, esta línea de continuidad, va a permitir servir a la gente más humilde como lo ha hecho Andrés Manuel, a los olvidados, a los humillados, que además y lo hemos visto en los medios, hay una transición de común acuerdo, sobre todo porque Claudia Sheinbaum, es resultado de su vida académica y de luchas, que al conocerse con Andrés Manuel tuvieron esa simbiosis, que hoy vemos hecho una realidad con lo que ha logrado la imagen y el prestigio de Andrés Manuel, sumado a la campaña extraordinaria de Sheinbaum, el resultado de 36 millones de mexicanos que hemos votado por ella; pero además por MORENA, de alguna manera el prestigio de Andrés Manuel que ha perseguido y está con ella también se suman a ésto, y por supuesto hay que dar una respuesta a todos aquellos que compitieron con ella y que en principio no fue fácil aceptar lo que era una realidad; y ahora se han alineado y seguramente que se sumarán para que la Cuarta Transformación siga siendo una realidad.

También es importante subrayar que dada la personalidad, la preparación, la formación de Claudia Sheinbaum como mujer, como intelectual, como esposa, como hija, como funcionaria, es la garantía de que las pensiones para adultos mayores, las acciones que ha desarrollado el Presidente, el control que se ha ejercido sobre los actos de corrupción que se han reducido notablemente, y a esto hay que agregar y es nuestra apreciación muy personal, que Claudia Sheinbaum pondrá su personalidad, su inteligencia en la forma de gobernar, y seguramente porque lo esperamos que lo diga en cualquier momento, seguirá esas lineas con su manera de ser, de pensar, de actuar, de los logros que ha tenido en su vida personal, familiar, intelectual y política.

CONCLUSIÓN

Primera: Claudia Sheinbaum garantiza la continuidad con cambio del gobierno de seis años de Andrés Manuel López Obrador.

Segunda: Está firme en sus convicciones y la acompañan, como en su momento ocurrió con Andrés Manuel López Obrador, 36 millones de votos, de personas, de mexicanos, de nuestro pueblo, que frente a las ofertas, las promesas, lo que ella dijo e hizo en la campaña, hemos respondido con el voto, y ahora esperemos que ella con esta fuerza también cumpla sus promesas de campaña.

Tercera: Ser la primera mujer Presidenta de México es un compromiso, porque ella, como dijo, no llega sola, llega con todas las mujeres que merecen todo el respeto y la consideración de todos los hombres, y además, porque es nuestra convicción, podrá superar todas las acciones, los gobiernos, que la han precedido para bien de México y los mexicanos.





Licenciado en Derecho. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com