El resentimiento del presidente contra los científicos

Son muchas las provocaciones y acusaciones del presidente en las mañaneras, pero muy frecuentemente dice que él no hizo ni hace nada porque su fuerte no es la venganza. Sin embargo, encontramos que en realidad nos está engañando porque más tarde se contradice, pareciera que en realidad lo que quiere es que no se le culpe a él y, cuando no hace nada, que no se le culpe su complicidad. Y no le importa el dispendio de recursos, por ejemplo, emprender, impulsar y realizar una consulta popular para justificar que será omiso frente a enormes posibles actos de corrupción, de ex presidentes y la clase política del “pasado”, porque él votaría en contra de ese juicio y a pesar del resultado a favor de ese juicio, no se hizo ni se hará nada con ese resultado.

Hace mucho tiempo en las mañaneras el presidente emprendió en su discurso muchas acciones en contra de la clase media que terminaría con una brutal acusación en contra de 31 científicos: “Sí, sí, sí, hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere ser es como los de arriba y encaramarse lo más que pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole; son partidarios de ‘el que no transa no avanza”. Es increíble como apoyan a gobiernos corruptos.” Dentro de esa clase media existe mucha gente que en las últimas generaciones logró ir a la universidad, además de muchos asalariados y pequeños empresarios, así como muchos de los trabajadores del gobierno y también aquellos que él tanto defiende los trabajadores de CFE y de Pemex. Que era un error y hasta un insulto hablar de ellos así porque muchos de ellos habían votado por él. Sin embargo, nunca dejó de hacer eso y hasta fue capaz de impulsar y lograr una consulta popular para saber si los mexicanos respaldaban que se sometiera a juicio a los expresidentes de México, pero aclarando que el no votaría a favor. ¿Entonces, para qué impulsó y logró la costosísima consulta popular? Para justificar que él hizo lo que pudo, pero no se someterá a juicio a los expresidentes. De esta manera si no se hace nada, él es magnánimo porque la venganza no es su fuerte, pero en realidad es una justificación costosísima, dispendiosa, para hacerse omiso de muchos de estos casos, verdaderamente de delincuencia organizada.

Sin embargo, el presidente continuó. Otra vez se lanzó contra la clase media, tomando como ejemplo a Gabriel Quadri, como el representante ejemplar de los académicos y de la clase media. Y todo porque ganó las elecciones para diputado por Coyoacán. La verdad es que el presidente de México no soporta a las personas que estudiaron y obtuvieron un grado académico. Dice que los grados académicos “son como como grados monárquicos [...] Que los que consideran que tener grados académicos es como tener títulos de nobleza, que los hay….”. Que lo que ocurrió en Coyoacán es que la clase media y los académicos se dejaron sorprender… Porque fue tanto el manejo de la información, que fue facistoide… que la gente se aturdió porque funcionó la máxima de Gebels [sic, Goebbels] una mentira que se dice muchas veces, se puede convertir en verdad… que los que votaron mayoritariamente en Coyoacán por el señor Quadri” Y les pregunta: “¿saben cómo piensa, cómo es?… algunos sí porque el señor Quadri es doctor, seguramente algunos sí porque, como el señor Quadri … y profesan cierto respeto por los grados académicos, que son como grados monárquicos… Algunos sí […] Los que piensan como él, los que consideran que tener maestría, doctorado es como tener títulos de nobleza… que los hay y que se creen superiores…” Pero los previene y les dice que pueden ser manipulados. Pero también acusados por usted por ese rencor profundo.

Esta clase de discurso era antes y después de las votaciones del 6 de junio, antes para educar a los académicos, los científicos y la clase media, después desilusionado de los aspiracionistas de nobleza, pero que por cierto no viven en un Palacio, como el presidente y no como los nobles no científicos de la clase media, sino los nobles de la clase política.

Quizás ahí hubiera terminado este discurso, pero no al discurso peyorativo en contra de los científicos seguirían las acciones de intimidación, desafortunadamente, una especie de guerra sucia política. Que el que nada debe nada teme: imagínese que lo quieren llevar a una cárcel de máxima seguridad.

La semana pasada se denunció por delincuencia organizada, además de otros delitos, a 31 científicos. El argumento del presidente en la mañanera es una extensión de ese rencor, no sólo una ideología, mezclado con lo que le ofreció la denunciante Conacyt:

Entre 2002-2018 la asociación civil —la que tiene que ver con estos investigadores— recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero… Asimismo la asociación civil adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán—por qué no en Iztapalapa—la asociación civil fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y la ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de Pasta de Conchos… O sea un grupo predilecto del régimen anterior y, entonces, como ya no se puede mantener estos privilegios, pues ahora se sienten perseguidos.

¿¿¿Solo se sienten perseguidos, con una demanda de la FGR por delincuencia organizada para ser llevados a una prisión de máxima seguridad??? Es una violencia de intimidación, aunque se pretenda cubrir con la violencia legítima del Estado. Y no se vale hacerse la víctima al presentar en medios los insultos y la violencia en contra de su esposa, para utilizarlo, diciendo miren: aquí está uno de ellos, los científicos, como si el tipo fuera un representante de los científicos. Los insultos en contra de su esposa son inadmisibles y él debió cuando menos de haber demandado al tipo este para añadirlo a su justificación de su violencia desde el poder del Estado, la corrupción no se combate con corrupción.

El presidente termina diciendo: “Yo le pregunto a la gente: ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo? ¿vamos a excluir a grupos, potentados, a las élites ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, a las élites económicas o aplicamos el combate a la corrupción por parejo?” De Verdad, señor presidente, dónde está todo lo demás parejo, más bien ha buscado justificarse para no hacer nada como con la consulta popular. Hay una gran cantidad de personajes y ejemplos donde no se ha hecho nada, pero absolutamente nada, sino sólo encubrirlos.