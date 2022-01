¿El abandono o secuestro y la resurrección de Cuernavaca?

El viernes 31 a las 11:00 horas tomo protesta como alcalde de Cuernavaca 2022-2024 y los once regidores que constituyen el Ayuntamiento.

La ceremonia lucía festiva y podíamos encontrar a muchos de los miembros de la clase política de Morelos, además de los representantes políticos federales del estado y algunos que posiblemente asistieron motu proprio porque visiblemente no tenían buenos lugares en las primeras filas, pero con experiencia se fueron colocando hábilmente en estos lugares. Alguno de ellos, aparecía con cierta desvergüenza a pesar de saber que no necesariamente es bien visto por mucha de la ciudadanía morelense, desde su propia fracasada candidatura a esta misma alcaldía.

A diferencia de previos alcaldes con actuaciones y gobiernos de muy malos resultados, el nuevo alcalde abordó con fuerza y precisión los problemas públicos más importantes que vive Cuernavaca. Sólo uno de los regidores se atrevió a señalar la ausencia del gobernador y los malos resultados y pobres gobiernos de las dos últimas administraciones municipales de Cuernavaca. Creo que debió haber incluido otras anteriores, alguno de cuyos responsables fueron denunciados por algún tipo de corrupción. El nuevo alcalde, sin embargo, con muestra de oficio fue muy cuidadoso en agradecer la presencia del representante del gobernador, así como los acuerdos logrados para trabajar juntos en materia de seguridad. Esto es importante porque en los dos gobiernos municipales anteriores siempre hubo conflicto en esa coordinación y el gobierno 2018-2021 se desentendió de su responsabilidad constitucional que le asigna el artículo 21. Esto es importante porque el nuevo alcalde de Cuernavaca asumió la responsabilidad sobre la seguridad de Cuernavaca; también que no será ni cómplice ni omiso de aquellos que cometieron desvíos de recursos o actos de corrupción.

Se propone dividir la vigilancia y prevención de la inseguridad mediante una división de la ciudad en polígonos de seguridad. Me parece que esto quizás se refiera a trabajar por cuadrantes, como se hace de manera estratégica en varias ciudades de México y de América Latina, aunque no señala si trabajará como policía de proximidad comunitaria que ha tenido mejores resultados en esas ciudades que han vivido situaciones críticas como las que padecemos en Cuernavaca.

El nuevo alcalde señaló de inicio de su discurso de toma de posesión algo que todos sabemos: Cuernavaca es una ciudad que ha sido abandonada y que han producido muchos de los problemas que vivimos, de baches y su triste presencia de calles y fachadas, de inseguridad, de contaminación de barrancas y deterioro ambiental y claro el problema del agua responsabilidad y resultado de la operación de SAPAC. A este respecto, algo que varios medios no registraron, pero que señaló Urióstegui: que creará una especie de Consejos para los diferentes problemas de la ciudad y un Instituto Municipal de Planeación. Bien por estas dos decisiones. Varias ciudades de vanguardia en este país crearon estas entidades desde hace muchos años. En compensación y seguramente para no crear más puestos de trabajo que graven más el presupuesto, se eliminarán dependencias innecesarias, como la Secretaría Técnica de la Presidencia y las Subsecretarías de todas las áreas. Bien, espero que no ocurra que los empleados de confianza que se van no hagan lo que se acostumbraba, antes de ser removidos se agrupaban como sindicalizados y venían las demandas y los laudos laborales que muchos municipios de Morelos tenían que pagar, pero que desde luego carecía de los recursos para hacerlo.

Algo que también ofreció fue programas de trabajo de 100 días, que frecuentemente utilizan los nuevos gobernantes para mostrar resultados. Nos parece bien, esperemos que también, quizás a través de los Consejos, me imagino con participación ciudadana, podamos tener luna línea de base de cómo está recibiendo la ciudad y cuáles son los resultados que se obtienen en esos 100 días y conforme se desarrolle su gobierno. Veremos. Además, quisiera decirle que por la corrupción que vivimos en la ciudad, Cuernavaca no sólo fue abandonada, sino ha sido secuestrada en una corrupción sistemática avanzada, como varias otras ciudades del resto del país.