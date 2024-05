Sheinbaum será presidenta de la República Mexicana

En los últimos seis años hemos registrado en esta columna los proyectos, su realización, los avances en diferentes materias del gobierno de Andrés Manuel. La situación actual permite afirmar, y es la razón de esta columna, que ante los peligros, las intenciones, las acciones de todos los enemigos y detractores del Presidente Andrés Manuel; de la candidata Sheinbaum; y de la realidad de seis años del gobierno de Andrés Manuel, deben ser ratificados, que hagamos a un lado todas las injurias, las acciones, las falsedades, las imputaciones, los inventos creados, y todo el mundo conoce los nombres por Claudio X González, Alejandro Cárdenas, Marko Cortés, el Chucho sobreviviente de lo que queda del PRD, y que en su desesperación, han involucrado a personajes de otros niveles, titulares de poderes de la República, y frente a todo esto, quisiera exhortar a quienes nos honran leyendo esta columna, a que salgamos a votar el 2 de junio, que no lo hagamos solos, si no que llevemos a nuestros amigos, convencer a los que todavía creen en el PRIAN y lo que queda del PRD, que hayamos ejercicios para ir a votar, no solos, sino con los amigos, con los vecinos, porque necesitamos, y esto es muy importante, que los porcentajes de sufragios que las votaciones de los casi 100 millones de mexicanos que tiene el padrón electoral, seamos capaces de superar, para empezar los 30 millones de votos que tuvo López Obrador en el 2018 y pongamos una meta, que desde nuestra perspectiva tendría la posibilidad de invalidar cualquier intento de nulidad, de judicialización del resultado de las elecciones del 2 de junio, de acabar de una vez por todas con lo que queda de estos partidos que han desaparecido por sus propias ambiciones y sus intereses personales.

Es necesario que no quede duda de que lo que queremos es reiterar, consolidar, mejorar, ratificar, los beneficios que hemos recibido de la Cuarta Transformación, que las reformas constitucionales queden todavía más firmes, y sobre todo que siga siendo una realidad, que primero los pobres; que los programas sociales se incrementen, que la salud sea un ejemplo para el mundo, para que todos los mexicanos podamos tener acceso a los hospitales, a las medicinas, a los adelantos de las ciencias, para tener una mejor salud y sobre todo para seguir creciendo, porque estos seis años han sido importantes para poner las bases del desarrollo de nuestro país; pero ahora con Sheinbaum al frente y seguramente el equipo con el que presidirá el país, tendrán que superar, tarea que no será fácil, todo lo que ha realizado el gobierno de Andrés Manuel.

Reiteramos nuestra posición y exhortamos a quienes nos leen en este caso, a que salgamos muy temprano, el 2 de junio, con la certeza de que vamos a ganar, y sobre todo con un porcentaje que no quede dudas, que cualquier intento de chicanas jurídica; de robo de urnas; del carrusel de votos; de las trampas que han hecho siempre el PRI, el PAN, el PRD y otros, no tengan cabida, y frente a cualquier intento de alterar los resultados de las elecciones, imagínense ustedes distinguidos lectores, que si en lugar de 30 millones de votantes Sheinbaum logra 40 o 50 millones, por más que la oposición quisiera, que seguramente estará en índices ridículos, no habría elementos jurídicos, y esto es muy importante, para intentar acciones de nulidad; de fraudes electorales; de incendios de urnas, y sobre todo de que los números del resultado final de las elecciones no dejen ninguna duda de que la cuarta transformación inicia su segundo sexenio; que Sheinbaum será una gran Presidenta que seguirá lineamientos de la Cuarta Transformación; pero aquí tenemos una opinión que es muy importante que se las comuniquemos, la personalidad; la preparación; la educación; la proyección que desde su juventud ha tenido Sheinbaum en la todos los órdenes, estudiantiles, universitarios, científicos, políticos, y hoy con más de 60 años de edad, para ser la primera mujer Presidenta de este país; la primera persona que logre superar, algo que seguramente con la ayuda nuestra se logrará, el número de votos que tuvo Andrés Manuel.

Conclusiones

Primera: Hagamos conciencia de que lo que queremos es mejorar los resultados de la Cuarta Transformación

Segunda: Que votemos, que vayamos no solos sino acompañados de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, para que el voto sea masivo y no haya posibilidad de una chicana o de un recurso legal que los pueda invalidar.

Tercera: Estamos a días de que la Cuarta Transformación se ratifique por el voto de nosotros que somos los que más nos hemos beneficiado de este movimiento tan importante, y recordar que en el año 2016 cuando nace MORENA, ha sido suficiente para que este país haya realizado una revolución, no armada sino del pensamiento, de las clases sociales, y de los beneficios, sobre todo para los mexicanos, para los que menos hemos tenido oportunidades de desarrollo como quien esto escribe.





Licenciado en Derecho. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com