Democracia mexicana | La ignorancia de la Ley Electoral no excusa su cumplimiento

Después del histórico y revolucionario proceso electoral que acaba de ocurrir en México, con la victoria contundente del pueblo de los mexicanos; con la emisión de más de 35 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum, nos lleva a plantear a nuestros distinguidos lectores algunas normas, reflexiones, experiencias, hechos reales, para dar una respuesta jurídica, de la materia electoral, a las diferentes actitudes; unas absurdas, otras de estulticia o ignorancia crasa, pero finalmente vamos a poner orden en todos estas diferentes cuestiones, opiniones y actitudes.

Hablar, discernir, discutir, reflexionar, invitar al debate, amenazar con cuestiones electorales, sin conocimiento de la ley, califica la actitud de la ultraderecha, con una ignorancia y una mala fé, que es lo que permite el título de este artículo.

Las leyes electorales, para empezar, señalan con toda claridad y cualquiera que esté aspirando a puestos de elección popular debería leer, pero no es así; la ignorancia o el creer que se sabe es una falta elemental de inteligencia. Si hubo cifras preliminares de salida de los votantes, si esto es algo que está en la ley, si las tendencias, en el caso concreto favorecían a Claudia, lo elemental es esperar a que este próximo domingo 9, se den los números finales de haber revisado y computado todas las actas, los votos, y a partir de ahí, las hipótesis legales, por ejemplo, la de nulidad, sería improcedente, porque el supuesto jurídico es que se pueda invocar esa nulidad cuando el supuesto o la razón por la que se está solicitando, es que la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es mínima, y si la nulidad procediera podría darle la victoria al otro; caso concreto de lo que le hicieron a Andrés Manuel, Calderón y su caterva de asesores de toda índole, porque no debemos olvidar que en ese año la diferencia fue 0.56 por ciento, que si esa nulidad hubiera procedido, seguramente el triunfo hubiera sido de Andrés Manuel, pero esto es solamente un ejemplo para quienes me hacen el honor de leer estas líneas; por otro lado las interferencias como ellos los llaman, o que digan que es una elección de Estado, o que intervino el Presidente, simplemente hay que formularse esta pregunta, ¿Cómo sería posible meter millones de votos en 175 mil casillas, que están siendo vigiladas, mínimo cada de 8 a 12 personas de los partidos, del INE, de todo lo demás, de ahí que esa hipótesis sería como fantástica e increíble.

También se tiene que valorar de una manera general y panorámica, cuál ha sido el efecto de la Cuarta Transformación, de lo que hizo Andrés Manuel durante casi seis años, y la labor, la campaña, el recorrido extraordinario que hizo Claudia Sheinbaum por todo el país, siempre con las banderas desplegadas y con la máxima, primero los pobres y lo que recientemente se sigue diciendo, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y evidentemente hemos llevado los que hemos sufragado en favor de todo lo que representó la Cuarta Transformación, ha dado un resultado tan importante que ahora por un lado está todo lo que logró MORENA con sus aliados; pero ha sido muy interesante, por ejemplo que el Partido Verde en muchísimos distritos electorales federales fue sólo y ganó, y por otro lado el Partido del Trabajo también, ahora al sumar tenemos como una realidad una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que rebasa el número que se requiere más 32 diputados; por otro lado en el Senado en que hay 81 y que faltan 4 para tener mayoría calificada, y que también será muy importante, porque ese Plan C, que ahora habrá que enfriar la cabeza, los sentimientos, las iniciativas y ver cuál es el mejor camino para beneficiar a México con las reformas que esperan, por ejemplo la del Poder Judicial Federal, el propio Poder Legislativo y el Ejecutivo, entonces esto es muy importante porque estamos en presencia de lo que tanto ha reiterado Claudia Sheinbaum que es el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Ignorar las normas legales electorales en quienes han hecho de la política su modus vivendi, operandi, sustentanti y de recibir recursos millonarios es imperdonable. Frente a esto reiteramos nuestra posición, la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, y que no sepan o que crean que saben, y no vean el camino no es culpa de Claudia ni de Andrés Manuel, ni del INE, si no de la ignorancia de los participantes.





Conclusiones

Primera: Hay que leer, reflexionar, aprender y ser capaz de entender e interpretar las normas jurídicas del proceso electoral.

Segunda: Ni estultas ni pendejos para usar el verbo español más adecuado son admisibles como características de un político; porque ni la ingenuidad, ni la apariencia pueden ser las banderas de quienes aspiran a dirigir los destinos del pueblo mexicano.





Tercera: Después del próximo domingo estaremos contando los días para llegar al 1 de octubre para que nuestra Presidenta tome posesión y el país siga en la ruta de la transformación, sobre todo, porque seguramente ahora también, como ya se demostró, la clase media y porque no también los de la alta sociedad se sumen y juntos hagamos un país modelo de México.













Licenciado en Derecho. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com