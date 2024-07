La Suprema Corte empieza a rectificar sus tendencias partidistas

La problemática se origina porque se emitió en una resolución por un Juez Federal en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que no tiene facultades, el Juez de marras llamado Rodrigo de la Peza, quien le otorgó la suspensión provisional a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, para obligar al Poder Judicial de la Federación, que tiene que emitir la resolución sobre la validez o nulidad de las elecciones del 2 de junio; y este Juez le ordenó que tenía que nombrar a los dos magistrados que le faltan, para que la Sala Superior, que es la que va a decidir, esté completa; porque en la actualidad tiene cinco y debe de tener siete magistrados. Así en este momento, las resoluciones que se han emitido han sido tres a favor de las propuestas de MORENA y dos en contra; esas dos personas para tener el nombramiento forzado de otros dos, se convertirían en mayoría cuatro contra tres, y habría la posibilidad de declarar la nulidad de la Elección Presidencial.

Esa es en el fondo toda esta medida cautelar que el Juez de Distrito de la Peza en Materia Administrativa otorgó; frente a esto en el orden federal, los Tribunales Colegiados están por encima de los Jueces de Distrito, entonces este Tribunal revocó lo que había hecho el Juez de la Peza; estos magistrados integran el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ellos son Benito Zurita, Alejandro González y Ricardo Olvera, para quienes la medida que dictó el Juez de la Peza, no se justificaba, en virtud de que no se causa un daño inminente irreparable al quejoso que pudiera comprobar.

Por otro lado, no procede la suspensión, de acuerdo a lo que hizo Rodrigo de la Peza, porque su conducta viola la Constitución; en este inter, todavía de la Peza podrá determinar si concede la suspensión definitiva, y de hacerlo nuevamente le ordenaría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nombre aun cuando sea en forma provisional o los dos Magistrados suplentes, pero nuevamente, porque así está en la ley, ese de fallo se puede impugnar.

En este caso el Senado de la República a través de la queja impugnó el fallo del Juez Federal y el Senado votó a favor de que se revocara esa suspensión.

Por otro lado, hay que subrayar lo que ordena la Ley de Amparo en su numeral 131, en el caso del quejoso, que ha pedido la suspensión, pueda acreditar un interés legítimo, para que el órgano jurisdiccional conceda al quejoso, se acredite un daño inminente irreparable a su pretensión, si se le negare esa suspensión, y que además ese interés justifique su otorgamiento.

Este mismo Magistrado González Bernabé, que forma parte de los magistrados, señaló que se han presentado muchos recursos e inconformidades que se van desahogando en contra del resultado de las elecciones del 2 de junio, y que en el caso concreto el tiempo es hasta el 6 de septiembre, para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita su declaratoria, en cuanto a que la elección fue válida.

En resumen los magistrados ratificaron que no hay un daño inminente, ni ahora, ni cuando se aceptó la demanda, y que la Sala no está integrada por el mínimo de seis, porque la Presidencia de la Sala Superior le corresponderá en su momento hacer la propuesta de esas personas que serían los magistrados para integrar las Salas Regionales, para que el Pleno Superior designe a alguien. Además por el momento no se actualiza el daño que pudiera ser inminente e irreparable.

CONCLUSIONES

Primera: La revocación de la resolución que emitió el Juez Rodrigo de la Peza pone a cada quien en su lugar

Segunda: Es evidente que la decisión de este Juez tiene un objetivo, que en realidad más que anular la elección lo que quieren es que a pesar de la votación que recibió MORENA, no tenga una sobrerrepresentación junto con sus aliados y que esto impida tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Tercera: Por primera vez en el país vemos que es una realidad jurídica de hecho, y como en ningún país de la democracia.

Licenciado en Derecho. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com