La perseverancia lleva a la trayectoria

Todo ser humano en esta vida y en este planeta luchamos y llevamos a cabo una lucha para lograr nuestros sueños y objetivos y el ingrediente principal es la perseverancia, un valor de los muchos que tenemos como seres humanos que somos y que lo llevamos a cabo desde nuestra esencia y, claro está, en diferente modo y de diferente manera, esos sueños que hacemos realidad es lo que nos gusta y amamos hacer, no importa la lucha, porque luchar es ser perseverante y que el ser perseverante es remar contra corriente para lograrlo todo, absolutamente todo y esos pequeños, medianos y grandes logros de nuestros sueños y objetivos se transforman en una trayectoria que gozamos con ella, porque la trayectoria se forma de los logros que obtenemos de lo que nos gusta y amamos hacer, para inyectar a toda la sociedad el valor de ser perseverante y que luchen por lo que quieren y se sientan satisfechos en modo y manera personal, lo he explicado en diferentes temas, no todos, pero algunos sí.

Carlos Enrique De Saro Puebla, al ser un ser humanos con síndrome de Down, ha luchado de la mano con la perseverancia para lograr sus sueños y formar la trayectoria; desde hace algún tiempo me di cuenta que ser escritor no es solamente es escribir libros, si no también expresar por medio de la escritura todo lo importante y relevante que sucede en todo nuestro entorno y al ver diferentes programas y películas los escritores se hacen escribiendo en medios digitales, impresos en revistas digitales y todas estas plataformas y al estar por cumplir 14 años de ser el primer escritor y poeta mexicano con síndrome de Down estoy por llegar a la cumbre de mi faceta de escritor porque mi perseverancia a la trayectoria es haber logrado formar parte de este gran diario, que es EL SOL DE CUERNAVACA, a quienes les agradezco por aceptarme y permitirme escribir para este gran diario y los felicito de todo corazón y les agradezco me hayan aceptado y seguiré hasta que ustedes, EL SOL DE CUERNAVACA, me lo permitan, porque es así como se forma la perseverancia en la trayectoria.