No vamos a olvidar masacre en Bavispe sólo por la construcción de un camino: familia LeBarón

Los hermanos Bryan, Julián y Adrián LeBarón asistieron, en forma de protesta, a la inauguración por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de la carretera Agua Prieta-Bavispe, pues no están de acuerdo que con dicha obra se quiera lucrar con el dolor de su familia.

Previo al evento inaugural, Bryan LeBarón dejó en claro que lo único que buscan es justicia para la masacre registrada el 4 de noviembre de 2019, donde tres mujeres y 6 niños de su familia perdieron la vida.

Te puede interesar: Seremos la primera comunidad no indígena con autogobierno: familia LeBarón

“Lo que queremos es que se enfoquen a construir la justicia en nuestro caso y que haya resultados, sabemos que fueron más de 100 personas las que participaron, que terminen de detenerlos, que haya sentencias y que se haga justicia en el caso, eso es lo que estamos exigiendo, no lo vamos a olvidar por construirse un camino”, expresó.

Sociedad "Cada día duele más": Adrián LeBarón a tres años de la masacre que marcó a su familia

Bryan LeBarón dijo que desde hace más de un año no hay avances en el caso, que fue cuando se les notificó que había 31 personas detenidas, pero desde entonces todas las reuniones parecieran la misma, pues no hay novedades, porque ya no hay recursos ni las autoridades están poniendo atención en construir la justicia del caso.

“Entonces para mí, venir a decir que esta carretera es en memoria de las víctimas, es un insulto, es una apuesta al olvido. Dicen les vamos a ayudar con esta carretera y que se les olvide que no hay ningún sentenciado”, exclamó.

El primo de una de las mujeres fallecidas, señaló que la construcción de la carretera sólo servirá para que más familias sigan huyendo, pero ahora de manera más fácil, hacia Estados Unidos. A lo que Julián LeBarón agregó que de igual forma servirá para que los integrantes del narcotráfico sigan moviendo su contrabando y convirtiendo, de punta a punta, en pueblo fantasma toda la Sierra Alta de Sonora.

Ella es mi hija Rhonita y mis nietos. Fueron masacrados en 2019. El presidente @lopezobrador_ hizo el compromiso de arreglar un camino, mañana lo inaugura, pero no nos invitó. Me voy a acercar a ver si me da chance de saludar.



Este es mi pequeño santuario pic.twitter.com/YgfIJB1L7N — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) February 17, 2023

“Sabemos que no fue para las víctimas, se ha invertido miles de millones de dólares en las minas de litio, aquí en esta zona… esta carretera la estaban construyendo antes de la masacre, no e spara las víctimas, es pa las inversiones que tiene el Gobierno, pero quieren matar dos pájaros de un tiro diciendo que también es para las víctimas, lo que nosotros queremos es justicia y por eso estamos aquí manifestándonos”, agregó Bryan LeBarón.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el acto inaugural se limitó a mandar un abrazo a los familiares de las víctimas de los hechos ocurridos en 2019.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Nos comprometimos a hacer justicia y también a hacer este camino… ahora ya está cumplido ese compromiso… A los familiares de las víctimas de la violencia, un abrazo, siempre los vamos a estar recordando a los niños, a las niñas, a las señoras, todos los que perdieron la vida siempre van a ser recordados, van a estar en nuestro corazón”, comentó al concluir su intervención.