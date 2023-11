Jalisco no bajará la guardia y los operativos de las Fuerzas Armadas continuarán: Enrique Alfaro

Luego de una semana violenta en Jalisco, en la que fue asesinado, el lunes pasado, el subdirector operativo de la Policía de Zapopan; el enfrentamiento del jueves con bloqueos en Ocotlán y la emboscada de este domingo contra elementos del Ejército Mexicano, en Teocaltiche que cobró la vida de tres elementos, son parte de las reacciones de la delincuencia a los operativos que se realizan en la entidad y que han dado resultados, aseguró el gobernador Enrique Alfaro.

Además, dijo que Jalisco no bajará la guardia y los operativos coordinados por las Fuerzas Armadas continuarán al igual que la estrategia de seguridad.

Por cierto, este martes reanudarán clases en la zona del conflicto, al anunciar que las autoridades tienen el control de la zona y se garantiza el bienestar de los escolares.

"Estamos todos haciendo el trabajo y entendiendo que las acciones que han emprendido todos los niveles de gobierno, para enfrentar a la delincuencia, tienen reacciones como las que hemos visto. Estamos con una estratégia que está funcionando; el operativo que empezó en Ocotlán y que se ha realizado en algunas zonas de Michoacán, ha tenido estas reacciones".

El mandatario calificó como "cobarde" el ataque en contra de elementos del Ejército, en el que se usaron vehículos tipo "monstruo" de blindaje artesanal.

"Lo último, una emboscada cobarde, una emboscada contra elementos del Ejército, pero la presencia de todas las fuerzas que están en los operativos interinstitucionales se van a mantener y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y enfrentando, incluso, actos como los que vimos el fin de semana", señaló el gobernador este lunes, al terminar el desfile cívico-militar por el 113 aniversario del inicio de la Revolución.

Afirmó que la postura de enfrentar a la delincuencia se mantendrá hasta el último día de su gobierno.

"No aflojar a pesar de los golpes, que duelen, que lastiman, que generan preocupación en la población, pero esa es la ruta que se tiene que seguir en lugar de no hacer nada y aquí se decidió entrarle a un tema de fondo y esa será la postura hasta el último día de mi gobierno. No vamos a bajar la guardia".

Continuarán operativos en Los Altos y en La Ciénega

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Juan Bosco Pacheco, señaló que se mantiene la vigilancia por parte de los tres niveles de gobierno tanto en la región Ciénega, como en los Altos, después de los ataques perpetrados por grupos delictivos en contra de autoridades estatales y federales en los municipios de Ocotlán y Teocaltiche, registrados el jueves y domingo respectivamente, con saldo de tres oficiales de la Guardia Nacional fallecidos y tres más lesionados.

Señaló que se ha desplegado personal tanto en Ocotlán como en Teocaltiche para reforzar la seguridad de la zona.

"Estábamos al pendiente en el área de Ocotlán por el incidente que se dio en la semana. Está muy distante el evento de Teocaltiche, no obstante ya teníamos fuerza de aquel costado. A raíz de los eventos en Ocotlán, tuvimos que desplegar también personal de este lado y ya ahorita prácticamente ambas áreas están cubiertas con personal de la Policía Estatal, Vial, Ejército Mexicano y Guardia Nacional". indicó,

El martes se reanudan clases en Teocaltiche y Ocotlán

Será hasta este martes cuando se reanudarán con normalidad las clases en educación básica en los municipios de Ocotlán y Teocaltiche, después de los enfrentamientos y bloqueos registrados.

"Las clases las vamos a realizar esta semana de manera ordinaria. Teníamos previsto los consejos técnicos escolares. Verificamos y todos se llevaron a cabo. El día de mañana martes todas las clases son ordinarias, están de manera regular", aseguró el secretario de Educación en la entidad, Juan Carlos Flores Miramontes.

Indicó también que seguirán atentos a las indicaciones de las autoridades en materia de seguridad.

