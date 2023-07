AMLO y Rutilio Escandón son omisos y cómplices: Centro de DH Frayba

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.- Ante la omisión de los gobiernos federal y estatal por la grave situación de violencia que atraviesa Chiapas, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Dora Lilia Robledo García, señala que esta actitud de las autoridades también conlleva a una responsabilidad o a una complicidad.

La defensora de derechos humanos menciona que, "al no querer ver o atender este tipo de problemáticas, lo único que hace pensar es que hay una alianza de estos gobiernos con los grupos generadores de violencia en el estado".

Tanto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como el del mandatario estatal, Rutilio Escandón Cárdenas, apunta, utilizan el mismo discurso, sobre todo el de decir "no pasa nada", "todo está tranquilo".

Destaca que el presidente fue a Chiapas a una conferencia mañanera en Tuxtla Gutiérrez (el 23 de junio) a decir que "todo está bien en el estado", pero en el Frayba "lo invitamos a que si quiere conocer la situación de la entidad, realmente venga a las comunidades, municipios y poblados que están padeciendo esta violencia".

Ni López Obrador ni Rutilio Escandón estén escuchando al pueblo, porque es el pueblo el que está denunciando, es el pueblo el que está diciendo lo que está pasando y lo que está padeciendo

"El presidente y el gobernador no ven, o no quieren ver, que en Chiapas hay desplazados, gente desaparecida, prácticas de tortura de autoridades, organizaciones del crimen organizado cada vez con más presencia territorial y con más base social, grupos paramilitares, homicidios, y no lo ven o no lo quieren ver porque eso implicaría reconocer y atender esa situación".

Sobre las declaraciones que hizo el presidente López Obrador en su última gira a Chiapas, acusando a las organizaciones de derechos humanos del estado de estar en contra de su gobierno y de ser financiadas desde el extranjero, Dora Robledo menciona que "el mensaje que deja el presidente es preocupante, porque no es más que una amenaza, además de que estos señalamientos representan un alto riesgo al trabajo que realizamos".