Sin denuncia, el 90 por ciento de los delitos

Alrededor del 90 por ciento de los delitos en las colonias de Cuautla no se denuncian de manera formal, Luis Felipe Reyes Ríos, director de Prevención del Delito señaló que pese a que se trabaja en la cultura de la prevención y la denuncia, la gente no da denuncia, lo que impide aplicar estrategias de seguridad eficientes en las colonias.

Recientemente Abraham Mavael Rivera Román, ayudante municipal de la colonia Pablo Torres Burgos, señaló que en su colonia se están haciendo trabajos de prevención del delito, sin embargo no han tenido los resultados esperados pues se continua con los problemas de robo a casa habitación, Incluso en los últimos dos meses se han registrado al menos 10 robos, el ultimo registrado el 30 diciembre pasado a plena luz de día.

Al respecto el director de la prevención del delito en Cuautla señaló que trabajan con base a los reportes ciudadanos que reciben, de ahí la importancia de reportar de manera oficial todos los delitos que se cometen en el municipio.

“Si nosotros no tenemos reportes lógicamente no podemos actuar en la zona, a veces la gente tiene apatía o no sabe dónde reportar pero es vital que las personas siempre hagan su denuncia, no piensen que es pérdida de tiempo por el contrario es algo vital para combatir la delincuencia”

Ríos Reyes señaló que el número 35- 2- 46- 66 es el numero directo en el municipio de Cuautla donde las personas pueden denunciar cualquier delito, esto para que de manera inmediata los elementos puedan actuar de inmediato, a la par puso a disposición el 911 , numero de emergencia que también puede ser utilizado en casos de emergencia.

Lamentó que en Cuautla alrededor del 90 por ciento de los delitos que se cometen no se denuncian, lo que genera que las autoridades no puedan actuar en las zonas que están siendo más afectadas por delitos como robo a casa habitación, robo de vehículos, robo a cuentahabientes o robo a peatones.

Es mucho lo que tenemos como cifra obscura sobre los delitos, no hay ni denuncias ni reportes, estas cifra negra es todo lo que ocurre pero que no es reportado ni denunciado, la cifra real es todo lo que se reporta a la policía y la cifra oficial es todo lo que llega a juzgados

El director de prevención del delito llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier delito que se cometa así como a seguir trabajando en conjunto con la dirección de prevención del delito para poder evitar la mayor cantidad de delitos posibles.