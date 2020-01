Sigue en pausa operación de parquímetros en Cuautla

Aunque se había anunciado que los nuevos parquímetros de Cuautla empezarían a funcionar este mes de enero, previa instalación de cámaras de vigilancia en el polígono correspondiente, lo cierto es que este 2020 inició sin que estos últimos dispositivos hayan sido instalados, según observaron ciudadanos.

De acuerdo con Alejandro Zaragoza Miranda, representante legal del grupo ciudadano que se opone a la operación de los parquímetros, a la fecha prevalece la incertidumbre jurídica en torno al tema, en gran parte debido a que las autoridades locales no han realizado una campaña de información ni entregado el contrato que el gobierno actual firmó con la empresa Parking Spot:

"Lo que nosotros queremos es ver ese contrato, hay un incumplimiento por parte de la empresa porque ellos debieron haberse colocado y están cobrando indebidamente una penalización de 30 mil pesos diarios... Estamos en un estado de inseguridad jurídica", afirmó el abogado.

Por su parte, vecinos de las colonias Emiliano Zapata y Guadalupe Victoria, en cuyas calles se instalarán los parquímetros, afirmaron que hasta la fecha la empresa no se ha acercado a ellos para decirles cómo funcionará el nuevo sistema de estacionamiento, ni qué medidas se implementarán para las personas que carecen de un estacionamiento en su hogar y dejan sus vehículos en la calle.

Oficialmente, la operación de los parquímetros había sido anunciada para este 2 de enero. No obstante, el presidente municipal, Jesús Corona Damián, ha afirmado que si la empresa no cumple con lo estipulado no podrán funcionar.

En tanto, Zaragoza Miranda sostiene que los parquímetros sólo podrán entrar en operación hasta que se resuelvan los amparos iniciados por los ciudadanos que se niegan a ello.