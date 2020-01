Entrega AMLO obras de mejoramiento urbano en Ayala

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco encabezaron el acto de entrega de 15 obras de mejoramiento urbano se realizaron con la gente y para la gente de Ayala, a través de la Sedatu.

En Morelos sigue metiendo goles Cuauhtémoc Blanco. No le va muy bien al América que digamos, pero sí está gobernando bien y va a tener Cuauhtémoc nuestro apoyo nuestro respaldo

En estas obras se invirtieron más de 200 millones de pesos en Ayala, Anenecuilco y Chinameca.

En su visita, Andrés Manuel anunció que en Morelos se implementará el programa "Sembrando Vida" que consiste en apoyar al campo, a través de viveros comunitarios, o de la Secretaría de la Defensa Nacional:

Se siembra lo que se da en cada región... árboles frutales y maderables y se paga un jornal de cinco mil pesos mensuales para que el hijo del ejidatario tenga garantizado ese empleo. No temporal. No es empleo temporal es permanente. Se les está pagando ese jornal para que cultiven sus parcelas.

El presidente realizó una reconstrucción histórica de lo que, según su narrativa, ocurrió en el surgimiento del movimiento agrarista, así como la cercanía entre Emiliano Zapata y Francisco I. Madero que, insistió, fue dividida por personas que no querían esa unión y que derivó en el combate al zapatismo, como lo hizo Huerta: arrasar a los zapatistas.

Señaló que Madero se quedó solo y por eso ocurrió su asesinato "de manera vil", "canallesca", "traicionado". Sin embargo, a pesar de que Emiliano Zapata continuó las divisiones continuaron y, "como sucede se divide el movimiento revolucionario".

Se ponen de acuerdo Villa, Zapata, pero no hay acuerdo con Carrranza y con Obregón y ya cuando se derroca y expulsa a Huerta del país (así como se expulsó a Porfirio Díaz) se expulsa a Huerta y ya hay el triunfo de la revolución, pero hay estos dos agrupamientos... El general Zapata sigue con la bandera del reparto agrario y para quitarle esa bandera (aunque también Carranza tenía lo suyo, hizo cosas buenas porque no olvidemos que todos somos seres humanos, no somos ni dioses ni demonios, sencillamente somos seres humanos) Carranza queriendo quitarle la bandera a Zapata, un 6 de enero, como hoy de 1915 expide la ley agraria donde reconoce el derecho de los campesinos a la tierra, pero en realidad el precursor del movimiento fue el general Zapata. Luego se aprueba el artículo 27 de la Constitución de 1917 y ya se empiezan a restituir las tierras, asesinan el 10 de abril de 1919 al general Zapata (siendo presidente Venustiano Carranza) un militar lleva a cabo esa traición Guajardo, ese mismo militar años después, uno o dos años después, es el que va en contra de Carranza y lo persigue cuando Carranza sale de la ciudad hacia Veracruz y tiene que abandonar el tren en el que se trasladaba y en Tlaxcalaltongo, Puebla, la sierra, allá solo porque iba huyendo, allá es asesinado Venustiano Carranza....

El presidente resaltó que quien consumó la obra de transformación en materia agraria fue Lázaro Cárdenas del Río, ya que en el sexenio de él se entregó a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas.

Lamentó que en los últimos años esa historia se ha querido borrar, intentando desaparecer al ejido, reformando el artículo 27, poniendo en el mercado la tierra de los ejidos.

Nosotros no podemos olvidar esta historia porque tenemos que fortalecer a los pueblos originarios, apoyar a los campesinos, comuneros y ejidatarios. Por eso decidimos venir a Anenecuilco. Hasta en nuestras familias tenemos diferencias, pero hay que ser tolerantes, no todos podemos pensar de la misma manera. Tenemos, eso sí, que respetarnos. Decían algunos que cómo íbamos a venir a Anenecuilco si aquí había una gran oposición y lo que encontramos es mucho respeto y mucho cariño de la gente de Anenecuilco





Señaló que se continuará visitando los pueblos de Morelos, cumpliendo con los compromisos: apoyando a los adultos mayores: no les va a faltar su pensión, ni a los discapacitados. Señaló que se apoyará con becas de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Vamos a terminar la universidad aquí en Ayala









Con información de Gobierno de México





Damos la bienvenida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en tierra del General Emiliano Zapata. pic.twitter.com/lKl92ivr7P — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) January 6, 2020 #Ahora | Arriba el presidente de México Andrés Manuel López Obrador al municipio de #Ayala donde es recibido entre aplausos y gritos de reclamo

📹: Emmanuel Ruizhttps://t.co/1lCGr2s8gl pic.twitter.com/r6VhRI10z6 — El Sol de Cuautla (@ElSoldeCuautla) January 6, 2020 Humores encontrados en la llegada de #AMLO Mientras que en el Museo Casa Zapata es recibido con alegría por los pobladores, en el lugar del evento es recibido por manifestantes

📹: Emmanuel Ruizhttps://t.co/1lCGr2s8gl pic.twitter.com/3VhRFGJaPw — El Sol de Cuautla (@ElSoldeCuautla) January 6, 2020 #Ahora | Acompañado de la UNTA, el nieto de #EmilianoZapata Jorge Zapata González, se acerca a la Unidad Deportiva de Anenecuilco para reiterar su rechazo a la pintura "La Revolución" y manifestarse contra la termoeléctrica de Huexca

📹: Emmanuel Ruizhttps://t.co/1lCGr2s8gl pic.twitter.com/IkFFLkw1aa — El Sol de Cuautla (@ElSoldeCuautla) January 6, 2020

