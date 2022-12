Detienen a dos en operativo alcoholímetro

El arranque del programa Conduce Sin Alcohol tuvo una recepción exitosa, aseguró la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), Alicia Vázquez Luna, quien comentó que hubo gran participación por parte de la ciudadanía.

“Hubo varias revisiones a vehículos, la noche es prolongada, hay bastante circulación; este (primer operativo) fue en el boulevard Cuauhnáhuac y creo que fue exitosa la primera acción para la implementación porque esto nos permitió también que la gente fuera informada de que en lo sucesivo van a existir (los operativos)”, dijo la titular del SEPRAC.

Vázquez Luna mencionó que de alrededor de 100 vehículos que fueron inspeccionados la noche de este jueves, se detuvieron a cinco conductores en estado etílico, dos de ellos fueron canalizados con el juez cívico al rebasar la medición máxima del alcoholímetro, los dos vehículos se aseguraron y fueron trasladados al corralón.

Mientras que tres conductores fueron infraccionados, no se les detuvo porque no rebasaron los grados de alcohol permitidos, y tuvieron oportunidad de retirarse en su propios vehículos.

“Los que no fueron detenidos es porque los médicos les hacen las pruebas, para ver cómo responde su sistema psicomotriz y ellos pasaron la prueba, sí salía alcohol pero estaban en condiciones de poderse retirar y no ser detenidos; no hubo necesidad de que otras personas condujeran su vehículo, a juicio de los médicos sí podían hacerlo”, explicó Vázquez Luna.

Es importante mencionar que los médicos tienen que evaluar el estado de los chóferes, puesto que sí alguno no rebasa los límites de alcohol en la sangre pero no se encuentra en condiciones de conducir, se les podrá solicitar un taxi seguro o que un conductor designado conduzca el vehículo.

El programa arrancó este jueves 1 de diciembre desde las 22:30 horas hasta las 00:00 horas; las personas que fueron remitidas ante el juez cívico rebasaron la medición de 0.39 mg/l en el nivel de alcohol.

La titular de la SEPRAC explicó que los operativos de alcoholímetro no estarán fijos en un solo punto, puesto que se busca inhibir los casos de accidentes vehiculares debido a la mezcla de alcohol y la conducción de vehículos.

“Hay que divertirnos con responsabilidad, hay casos muy lamentables de cuando se combina el alcohol con el volante, y no queremos que esto siga sucediendo, queremos prevenir y que la gente se divierta en estas temporadas navideñas pero que sea así, con respeto hacía los demás y con muchas responsabilidad”, mencionó la titular de la SEPRAC.

Por último la secretaria dijo que el programa seguirá perfeccionándose en pro de la ciudadanía, puesto que cualquier tipo de programa en materia de seguridad se deben analizar las debilidades y fortalezas.