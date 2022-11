El alcoholímetro protege la vida de inocentes: Urióstegui

Después de que se dio a conocer que en Cuernavaca se implementará el alcoholímetro el primer fin de semana de diciembre, las comitivas de Derechos Humanos mencionaron que se debe considerar que los lugares y los tratos hacia los conductores sean dignos.

Ante esto, el alcalde, José Luis Urióstegui Salgado señaló que en este programa que lleva por nombre “Conduce sin alcohol” se preservan los derechos tanto del conductor, como de las demás personas, quienes pueden resultar dañadas debido a alguien que conduzca en estado de ebriedad.

“Muchas veces los conductores no son quienes quienes padecen las consecuencias, sino familias que no tienen nada que ver con el consumo de alcohol y son impactadas por vehículos fuera de control y a altas velocidades; entonces nosotros tenemos que sopesar qué es mejor para la sociedad en su conjunto y no en lo individual”, explicó el munícipe.

Pese a que reconoció que limitar el libre tránsito no es un derecho humano, explicó que por encima del libre transitar está el derecho humano de la preservación de la vida, por ello se han creado campañas preventivas para evitar que las personas manejen en estado inconveniente; por lo que se espera que el alcoholímetro inhiba estos accidentes.

Reiteró que no se busca afectar el derecho de las personas de divertirse y consumir alcohol, sino de evitar que quienes ya lo consumieron afecten a personas a los que no han consumido, o bien, vehículos donde viajan familias.

Aunado a esto, el presidente municipal dijo que el tema del alcoholímetro no tienen un propósito recaudatorio, que si bien cuando el programa fue presentado por la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), Alicia Vázquez Luna, tendrían multas desde 55 UMAS (Unidades de Medida Actualizada), lo que se puede traducir alrededor de cinco mil 292 pesos, tendrá un propósito preventivo.

Recalcó que también se pueden presentar retenciones de auto, puesto que conducir un vehículo en estado de ebriedad es considerado un delito y no sólo es una infracción administrativa.

Cabe mencionar que este programa comenzará el primer fin de semana de diciembre, y a partir de las fechas cercanas a navidad se implementará todos los días hasta concluir el año.

