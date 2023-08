Con su propio C4, Cuernavaca busca abatir el delito

Cuernavaca estrenó esta semana su Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo(C4) con el que pretende abatir hasta un 35 por ciento la incidencia delictiva en el municipio.

¿De dónde viene el optimismo en una ciudad que en los últimos años se ha caracterizado como altamente violenta?

Para empezar, el módulo tiene su propio número de emergencias, lo que busca reducir los tiempos de respuesta que en el 911 llegan a ser superiores a los 30 minutos. Además, el flujo del control de emergencias será diferente.

Alicia Vázquez Luna, secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), dijo que esta estrategia emprendida por el Ayuntamiento le hará frente a los delincuentes, de tal manera que se tengan elementos no sólo para prevenir escenarios de violencia, sino que además puedan aportar a la investigación de los delitos, poniendo a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado todo el material que se recabe a través de video.

Informó que con la puesta en marcha de este centro el tiempo de respuesta para acudir a los reportes es de ocho hasta cinco minutos, que comparado con el lapso de respuesta cotidiano, que es de 25 a 30 minutos, sí hay una gran diferencia.

Además se prevé que con el funcionamiento del C4 se puedan disminuir hasta en un 35 por ciento los delitos que se presentan en la capital morelense.

“Tenemos un cálculo mínimo de ocho minutos, y cuando creemos que puede ser de excelencia es de cinco minutos, porque entre que llega un reporte, se piden todos los datos y se despacha, estamos hablando de un minuto de tiempo y entonces las unidades se mueven”, detalló.

Agregó: “Sufrimos mucho si no tenemos como aliada la tecnología porque a veces son 25 minutos o media hora, la gente se desespera, se enoja, y con justa razón”.

Pero, ¿Cómo funciona el C4?

La titular de la Seprac compartió en qué consiste la implementación de esta nueva estrategia que pone a la vanguardia a la capital morelense.

Primero dijo que el lugar desde donde opera el C4 fue utilizado hace más de una década como el C2 del municipio, pero permaneció abandonado completamente.

Añadió que este espacio se compone por tres elementos fundamentales, los cuales van enlazados a un sistema que recaba todos los datos.

“Para ser denominado C4 en Cuernavaca se reunieron tres componentes que son muy importantes: la radio o la radiocomunicación, el despacho vía telefónica, y el tercero que es muy importante, la videovigilancia”, puntualizó.

Todo comienza desde las llamadas telefónicas, las cuales están habilitadas las 24 horas y dependiendo de la emergencia que se reporte se canaliza a la instancia correspondiente, es decir, la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos, Policía de Vialidad o Policía Preventiva.

Esto funciona de la siguiente manera: “Se recibe una llamada ya sea por 911 o el 777 3 12 12 74 o por grupos de Whatsapp que se tienen con vecinos u otros adheridos al SeguriChat del C5 del estado; paso número dos, se canaliza dependiendo el reporte. Si es un incendio va bomberos, si alguien se cayó en un barranco va la unidad de rescate, si es de personas que sufrieron un hecho de tránsito va la policía de vialidad y los servicios de emergencia en caso de lesionados, pero también cuando se trata de hechos delictivos acude la Policía Preventiva”.

En caso de que se requiera la Seprac puede solicitar apoyo de la Guardia Nacional y Ejército porque algunos hechos ocurren en autopistas o áreas boscosas.

“Una vez que se recibe y se mandan los despachos se hace una comunicación inmediata vía radio; el operador del C4 llama a la unidad que de acuerdo al polígono y la distribución que tenemos en todo el municipio debe estar cercano al evento y eso nos facilita que la respuesta sea más rápida”, expresó.

Luego de que se dieron estos tres pasos: llamada, radio y el despacho de las unidades a la zona, los efectivos realizan una ficha en la cual coloca toda la información recabada en el lugar, las cuales son fundamentales porque la información que se compone se procesa dentro del C4 y sirve para generar operativos o programas dentro de la institución, modus operandi, características, entre otros datos.

“Una vez que ya está este servicio, la unidad que le atendió nuevamente hace patrullajes y rondines en la zona”, externó Alicia Vázquez Luna.

Las cámaras que vigilarán Cuernavaca

Hay ocho polígonos en Cuernavaca: norte, noroeste, sur, Centro Histórico, central, oriente, poniente e isla. En total son 575 cámaras de videovigilancia que se van a instalar, 95 de ellas por parte del municipio ya se colocaron, pero faltan 480 que fueron un donativo de la sociedad civil, mismas que estarán colocadas en 36 postes de zonas estratégicas.

Vázquez Luna indicó que las cámaras mediante los operadores son los ojos de la policía, pues al momento de que se registra una emergencia, como robo o asalto, inmediatamente se activan 10 cámaras que son vigiladas por quienes se encuentran en el C4 y orienten a la policía en caso de que los responsables quieran huir de los efectivos de seguridad.

“En el tema de la videovigilancia los operadores están de manera permanente vigilando cuál es el comportamiento en las calles, si existe un reporte en determinado lugar donde tengamos, o bien una cámara pública o una ciudadana, se activan 10 cámaras al mismo tiempo, con el propósito de orientar a los policías. El operador que está a cargo tendrá la oportunidad de despachar a la policía de donde se está moviendo, hablemos de un vehículo o de una persona que camina, que corre o que trata de huir de la policía y entonces la orientación va en ese sentido, se fue hacia tal calle o tal punto”.

En total habrá un total de 575 cámaras de videovigilancia instaladas. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

El operador, que está capacitado con todo el lenguaje policiaco, deberá indicar dónde se pueden realizar los cierres para evitar la huida de los maleantes o alertar en qué zona tienen que estar pendientes.

La encargada de la seguridad pública admitió que los resultados se irán dando de manera gradual, pero traerá beneficios muy positivos.

“Tiene que ser gradual, una vez que se concluya toda la interconexión de todas las cámaras, porque a partir del día lunes 21 de agosto comenzará la instalación de las 480 cámaras ciudadanas, ahorita lo que tenemos montado son los 36 puntos de las cámaras que son las institucionales o públicas”.

Por último, hizo un exhorto a la población a no generar llamadas falsas que movilicen a los efectivos de seguridad sin una emergencia real.

“Quiero decirle a la población que nos ayuden no solamente a proteger los equipos tecnológicos, sino cuidarlos, también lo que nos va a beneficiar es que todos los reportes sean reales y que no se juegue con los servicios de emergencia, porque hay mucha llamada falsa como en el caso de las amenazas de bomba que distraen el esfuerzo no sólo del personal, sino las patrullas o las corporaciones, pero además lo más importante es que generan sicosis en el resto de la población”.