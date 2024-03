Al menos 10 candidatos de oposición se bajan de la contienda por amenazas

Al menos unos 10 candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México, cinco de ellos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se han bajado de la contienda electoral ante las amenazas del crimen organizado, por lo que es necesario que el gobierno garantice paz el 2 de junio, señaló el líder del sol azteca Jesús Zambrano Grijalva.

Refirió que los candidatos pretendían participar por puestos locales de elección popular, quienes contenderían en municipios de los estados de Chiapas y Morelos, y en este último, en el municipio de Cuautla luego de que acribillaron en su auto a Jesús Corona Damián y de la que se salvó, pero que seguirá con la protección de la Guardia Nacional, señaló el líder perredista.

Ante estos hechos, Jesús Zambrano llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que cumpla su trabajo como Ejecutivo y garantice la paz en el país en las próximas elecciones, sobre todo seguridad a los electores.

“Para que la gente salga a votar el 2 de junio en paz y tranquilidad masivamente, es lo que necesita el país, que haya una participación así decidida, no se puede decir que uno no tenga temores, pero el temor no debe confundirse con el miedo, que paraliza que inmoviliza, no nos van a detener y les vamos a ganar”.

Llamó a las autoridades responsables como Presidencia, el INE, Guardia Nacional y todos los involucrados garanticen esa paz que se necesita el día de la elección y que la “preocupación no se traduzca en miedo para acudir a las urnas”.

Cuestionado si ante tanta violencia en todo el país, no se llegaría al punto de declarar que no hay condiciones para la elección, Jesús Zambrano dijo:

“Espero que no llegue su obsesión enfermiza por el poder al nivel de declarar que no hay condiciones para elecciones, porque el responsable principal de que no hubiere elecciones si se llegara a ese extremo, sería el mismo.

“Tengo desde luego el temor por decirlo así, de que López Obrador vaya a cometer una locura, cuando sienta que ya está perdida la elección para ellos, cuál, qué locura, no lo sé”, agregó.

Recordó que el millón de personas que han muerto durante este sexenio de los cuales 800 mil fueron a causa de una mala atención a la población por la pandemia y 200 por la violencia, es la cifra que se registró durante la Revolución Democrática, cuando se pelaban por tierra y libertad, y en este gobierno fue por dar abrazo al crimen organizado.

“Hay un narcopresidente, yo lo sostengo, ahí están las evidencias por muchos lados por muchas razones establecido y aunque no le guste y no le gusta –se encabrona- para decirlo llanamente, es porque sabe que quienes le pusieron el mote de narcopresidente tienen razón, sino no se encabronara tanto”.

Jesús Zambrano alertó del “riesgo de la continuidad con Morena, su estrategia de seguridad en complicidad con el crimen organizado”.