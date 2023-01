Xoxocotla rinde homenaje a alcalde asesinado hace un año

“Las balas le quitaron la vida a una persona con sueños para su pueblo y maldigo a quienes callaron y se tragaron sus palabras para no denunciar el asesinato y maldigo a quienes cierran los ojos ante tanta injusticia” manifestó Salvador López Palacios, durante el homenaje que rindieron a un año del asesinato de Benjamín López Palacios, en la explanada del zócalo.

Ante una corona de flores al pie del monumento del general Emiliano Zapata, el personal y cabildo del Ayuntamiento se dieron cita al homenaje. El lamentable hecho ocurrió en su domicilio, la calle cinco de Mayo, a solo 10 días de haber tomado protesta en el cargo, tras una segunda contienda electoral y una asamblea donde fue respaldado por el pueblo del nuevo municipio indígena.

Tras el mensaje del alcalde y suplente en el cargo Abraham Salazar Ángel, tomó la palabra a nombre de su familia Salvador López Palacios, quien leyó las palabras que junto con sus parientes escribió para hacerle llegar al pueblo el siguiente mensaje: "Hoy hace exactamente un año la familia se conmocionó por los sucesos impactantes en el poblado de Xoxocotla, mi esposa en ese momento no sabía que decir o cómo decir la terrible noticia como decirle a alguien que tú querido hermano, el más pequeño de la familia el “chocoyote” como le decían cariñosamente mis papás ya no lo verías más, ya no late más su corazón, ya no respira más, ya no vive, lo asesinaron a mansalva en su propia casa, víctima de la inseguridad y la violencia que genera la corrupción.

En ese momento todo se paraliza, los recuerdos fluyen y veo a mi hermano corriendo de pequeño, riendo, platicando sus aventuras, degustando una copa, charlando, exponiendo sus ideas para que nuestro recién creado municipio tenga las bases necesarias para crear el progreso, el agua es la prioridad, la inseguridad y la educación para nuestro pueblo indígena que siempre fue marginado, que siempre fue sobajado y no se reconoce su capacidad para trabajar buscamos la igualdad y sobretodo buscamos erradicar la corrupción".

Salvador hizo una pausa para recordar que Benjamín, retomó el plan de desarrollo y proyecto del municipio de su hermano mayor, Juan López, para sentar las bases para este anhelado cambio, pero no a todos les gustó la idea. “Les estorbaba y en ese momento la sangre que llega a la cabeza y te nubla la vista y te palpita el corazón y llegan las maldiciones”, expresó.

Continuando con su mensaje, levantó la voz para denunciar: “Maldigo la política sucia de nuestros municipios, maldigo a los corruptos que quieren manejar la vida de la sociedad, maldigo a la gente sin escrúpulos que por unas monedas venden la vida de un conciudadano, maldigo la escoria que toma las vidas como si fueran dueños de ellas, maldigo las balas que quitaron la vida de una persona con sueños para su pueblo y maldigo a quienes callaron y se tragaron sus palabras para no denunciar el asesinato y maldigo a quienes cierran los ojos ante tanta injusticia y maldigo también a quienes con la justicia en la mano se aprovechan de ella para aplastar y dañar a la gente de nuestro pueblo”.

Para finalizar con el discurso expresó: “hermano callaron tu voz pero no mataron tus ideas, estás seguirán y no pararemos hasta conseguir un desarrollo estable para nuestro pueblo como tú lo visualizaste y vamos a luchar por nuestros ideales como dijo el Che Guevara la revolución no se lleva en la boca para vivir de ella, la revolución se lleva en el corazón para morir por ella. No pedimos un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha para continuar con el progreso de nuestro pueblo, pido también un aplauso para mis hermanos Benjamín y Juan López Palacio, hasta allá donde estén".

Por su parte, el preside Abraham Salazar Ángel recordó que a nivel local se han cometido otros arteros crímenes como el de la presidenta municipal de Temixco, e hizo alusión a otros crímenes como el de Emiliano Zapata, Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas entre otros que se han dado a nivel mundial.

Retomando el caso de Benjamín López dio testimonio de la honorabilidad de la familia López Palacios y su interés por transformar el municipio. También solicitó a las autoridades correspondientes: “no queremos que siembren culpables, encuentren quiénes son los verdaderamente culpables. Es su trabajo y en sus manos va a caer esa responsabilidad”, concluyó.







