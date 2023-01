Regidora busca pago de salarios vencidos por casi 500 mil pesos

En su primera aparición en cabildo Patricia Torres regidora de Cuernavaca, dijo que espera una respuesta por parte del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) ante la solicitud al ayuntamiento para que le brinde todas las facilidades para desempeñar sus labores, después del accidente que sufrió.

Dijo que hasta el momento no ha recibido dinero por parte del ayuntamiento, y no cuenta con seguridad social.

"No tengo ISSSTE, no tengo seguro, regreso no tanto porque quisiera aparecer como algunos lo comentan, que lo estoy agarrando como bandera política, no es así", señaló la regidora.

En cuánto al tema de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción por la caída del puente colgante en el Paseo Ribereño, la regidora señaló que falta integrar su expediente un análisis médico, una vez que sea entregado continuarán los resultados de la investigación.

Cuando Patricia Torres tomó licencia fue sin goce de sueldo, sin embargo, cuando denunció ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) supuestas violaciones a sus derechos políticos contra su persona, el TEEM determinó que tendría que pagar sueldos y brindar seguridad social.

"El Tribunal como ya saben dijo que efectivamente hubo una violación a mis derechos políticos, y me tienen que pagar desde el mes de junio hasta el 31 de diciembre, pero hasta hoy no he tenido respuesta y no me quedó más que regresar a trabajar ", mencionó.

Señaló que los gastos médicos han ascendido hasta el millón y medio de pesos.







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local