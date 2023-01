Ciclovía Palmira no representa riesgo ni afectación alguna: Ayuntamiento

El secretario del ayuntamiento Carlos de la Rosa Segura, señaló que el proyecto de la ciclovía de Palmira, no afecta a la vialidad.

Tras las manifestaciones que algunos vecinos de la avenida Palmira hicieron con respecto al proyecto de la ciclovía, el secretario del ayuntamiento aclaró que este no afectaría directamente a la vialidad, pues no hay un cierre total de carriles.

"Fue aceptado e incluso reconocido por la embajada del Reino Unido, no es que se esté confiando un carril o cerrando, es un carril que podrá ser utilizado por ciclistas cuando se requiera… Pero no es permanente, lo hemos visto quiénes circulamos por ahí, no es una afectación real como lo manejan", explicó.

Reiteró que se trata de un carril que puede ser utilizado por ciclistas cuando se requiera, por ejemplo, en competencias, caravanas o algún tipo de actividad recreativa.

Dijo que las personas que podrían ser afectadas directamente por esta situación, son aquellas que utilizan la vía pública como estacionamiento para sus comercios.

Sin embargo, durante el Paseo Palmira, el cual tiene una longitud de cuatro mil 380 metros, se pueden observar diferentes pancartas en las cuales se manifiesta el descontento por parte de los vecinos, al señalar que no fueron consultados para la implementación de este proyecto.

Al preguntar al secretario de la Rosa Segura si se trata de alguna imposición por parte del ayuntamiento, respondió: “no es una imposición, es un proyecto ciudadano que fue acogido y aprobado por parte de la comunidad, nada más”, puntualizó. Este proyecto fue presentado en septiembre del 2022.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local