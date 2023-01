Nuevo operativo anticorrupción en la auditoría estatal

Alrededor de 30 empleados que fueron despedidos en diciembre pasado de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), se presentaron este 11 de enero a las afueras de las oficinas para intentar el reingreso a sus labores, una vez que concluyeron las vacaciones decembrinas.

Mientras transcurría la manifestación, elementos de la Fiscalía Anticorrupción arribaron a las oficinas para continuar con las diligencias en torno a la investigación que se sigue por presuntos actos de corrupción.

Elsa Jacquelin Moran Reyes, jefa de departamento de organismos descentralizados de la ESAF, indicó que al no firmar la renuncia que les entregaron en diciembre se presentaron normalmente a laborar.

Recordó que en el último día de labores previo al periodo vacacional, les retiraron equipos de computo y revisarón sus pertenencias.

“Ese día dijeron que teníamos que firmar el documento (de renuncia) por órdenes del auditor José Blas, de Yovana y de Jonhy”, dijo.

Agregó que debido a la situación acudieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al tiempo que mostró el citatorio que llevaba, para que este 12 de enero tanto la Entidad como el personal afectado se presenten para un primer diálogo.

“No nos pagaron nuestra última quincena de diciembre, nuestra prima vacacional, no pudimos disfrutar una Navidad tranquila, no pudimos darles reyes a nuestros hijos, no tuvimos una cena, nada. Tuvimos que recurrir a conciliación y traemos un citatorio para el día de mañana para que nos reciban. Nos siguen violando nuestros derechos”, aludió Jacqueline Moran.

Los demás trabajadores pretendieron entregar los oficios que llevaban pero no les fueron recibidos, por lo que decidieron pegarlos en la puerta de entrada para que las autoridades de la ESAF atiendan su petición.

Continúan investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción en la ESAF

En tanto los trabajadores despedidos estaban a las afueras de la ESAF, también arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para realizar una diligencia en las instalaciones de la (ESAF).

La revisión jurídica forma parte de la investigación y proceso judicial que existe en contra la auditora general América López Rodríguez, imputada por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, tras utilizar recursos presuntamente de forma indebida, para comprar en una tienda departamental artículos de línea blanca, electrodomésticos, muebles, ropa y vinos, entre otros productos.

A principios de noviembre se presentó una denuncia anónima en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos (FECC) que comenzó una investigación por estos gastos que presuntamente se realizaron con recursos del organismo

Luego de estos hechos, América López fue removida por el Congreso local de su cargo en diciembre del 2022 y en su lugar fue nombrado como encargado de despacho José Blas Cuevas, sin embargo, a través de un amparo América López Rodríguez, consiguió ser restituida como titular de la ESAF, en tanto que continua el desahogo del procedimiento.

