Vacunación de jóvenes 18 a 29 en Cuautla inició con gran respuesta

Gran afluencia se registró en el primer día de la jornada de vacunación contra la Covid-19 en los módulos que fueron habilitados para los jóvenes de 18 a 29 años.

Desde una noche ante, algunos hicieron fila para ser de los primeros en recibir la dosis, y por la mañana la afluencia fue mucho mayor, por lo que autoridades reconocieron la gran convocatoria de los jóvenes para vacunarse, lo que demuestra su compromiso hacia el cuidado de su salud.

De acuerdo con las autoridades durante esta jornada que será de tres días, se prevé aplicar alrededor de 30 mil dosis de la farmacéutica Pfizer en los módulos que se habilitaron en el 5to Regimiento Mecanizado, la Unidad Deportiva de Cuautla y la Casa Ejidal de Tetelcingo.

A pesar de que se dijo que la inmunización iba a realizarse por orden alfabético, siendo este lunes para los que cuya primera letra de su apellido era de la A a la G, se aceptó vacunar a los jóvenes sin importar la letra, además de que también se permitió el paso a jóvenes de otros municipios.

Lo que no se permitió fue la vacunación a rezagados, por lo que todos los que iban llegando y que su rango de edad era mayor a los 30 años, fueron regresados.

Durante este primer día de la jornada, la aplicación fluyó de manera rápida aunque la afluencia de personas fue muy alta, y en donde algunos tuvieron que hacer fila por más de una hora.

"Nos sentimos tranquilos, confiados, ya queríamos ser vacunados porque vamos a poder estar ya más cerca de nuestra familia, sin miedo a que si nos contagiamos la enfermedad nos pueda matar".

Los jóvenes reconocieron que la vacuna no es garantía de ya no contagiarse, por lo que dicen que no deben de bajar la guardia y seguirán usando su cubrebocas.

Cabe mencionar que también se está vacunando a las mujeres embarazadas mayores de 18 años y que cursen más de nueve semanas de gestación, cumpliendo con los requisitos del registro de la vacunación contra Covid-19.

Es importante mencionar que en los diferentes puntos de inmunización se han implementado las medidas sanitarias correspondientes por el personal de salud, como toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y la sana distancia.

Por otro lado, también se está pidiendo a que los jóvenes que acudirán este martes y miércoles y vacunarse a que lo hagan sin acompañante, ya que muchos de ellos acudieron con sus padres lo que ocasionó que se generaran aglomeraciones y no se cumplieran los protocolos sanitarios.