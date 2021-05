Somos excelentes las mujeres en la administración: Honorina Estrada

Honorina Estrada sabe que es la única mujer que tiene alguna oportunidad de ganar la alcaldía de Cuernavaca el próximo seis de junio, “es tiempo de las mujeres”, repite varias veces en entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca, en la que reitera “si no gano la elección, me regreso” a su negocio en el que ha crecido desde abajo “he venido fruta, sé lo que es levantar una cortina”. Reconoce que la política ha abierto espacios para las mujeres “pero es muy difícil que una se decida, yo me tardé más de un mes para que me convencieran de que yo participara en esto, porque se tienen que analizar muchos factores; para mí es un proyecto nuevo, totalmente diferente”.

“Somos excelentes las mujeres en la administración”, presume la candidata de Renovación Política Morelense, uno de los 12 nuevos partidos que contienden por posiciones en la elección de alcaldes y diputados locales. “Estoy muy contenta de la respuesta de las mujeres que sí me han felicitado por ser una de las mujeres valientes que están participando en esta elección”.

La experiencia de la campaña, asegura, ha valido la pena. “Lo que más me ha gustado es el contacto con la gente, en las reuniones siempre hay más mujeres participando que hombres”, resalta.

Sobre los llamados al voto útil en una contienda que se ha cerrado entre tres candidatos, Jorge Argüelles, Sergio Estrada Cajigal y José Luis Urióstegui, Honorina asegura que ella seguirá en lo suyo. “Yo voy por mi objetivo, no me puedo distraer, eso es lo que se dice, pero hay que esperar los resultados. No podemos anticiparnos, sino que hay que llegar hasta el final… y tengo mucha confianza, que la gente razonará su voto. Sólo hay tres opciones en este momento, los partidos de siempre con los políticos de siempre, muchos partidos nuevos con políticos de siempre, y nuestro partido, donde estamos ciudadanos que queremos trabajar para los ciudadanos”.

La candidata reconoce que nada le ha sido fácil, y propone un gobierno más cercano a la gente “porque fíjate que me dicen mucho que les piden el voto y ofrecen tantas cosas y luego no los vuelven a ver; ya ni una despensa les interesa. Los ciudadanos ya despertaron, están haciendo conciencia, ya no es fácil que los convenzan ni con dinero”.

Respecto a la estrategia de seguridad, Honorina Estrada advierte que seguirá el Mando Coordinado “tú sabes que no es fácil salir, ellos son los que controlan el armamento; nos sentaremos con ellos para buscar la forma de mejorar la seguridad. Traemos un proyecto de hacer un cinturón en la zona metropolitana para blindar, porque no tiene caso que nosotros nomás le apostemos a Cuernavaca si en los municipios alrededor sigue el grave problema, entonces trabajar de la mano con todos los ayuntamientos colindantes mediante el Mando Coordinado, y por supuesto, nos gustaría que nos dieran un informe del avance”.

En materia de agua potable, asegura que es necesario llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para que no siga el corte de agua a estaciones de bombeo en los pozos, e incluso buscar la condonación de parte de la deuda. “Y tenemos que hacer una reingeniería interna, para ver realmente cuáles son las fugas de ingresos que tiene el SAPAC (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca), los pagos en efectivo, las pipas, tomas clandestinas, hay mucho qué hacer, pero tenemos que entrarle a la administración, hay que hacer una reingeniería interna del SAPAC y si se tiene más información es más fácil tomar una decisión. Creo que aventurarse a decir que llegando vamos a dar el agua, no; pero sí tenemos que poner especial atención y por supuesto que podemos mejorar los servicios con una administración ordenada, sana y transparente”.

Respecto al déficit de vivienda y cómo los municipios pueden contribuir para abatirlo, reconoce “es un tema que no lo traigo en mi radar, tendría que sentarme con Infonavit, con los constructores, porque realmente vivienda últimamente no ha habido; lo que yo sé es que hay mucha vivienda que se hizo que está abandonada porque los servicios están muy malos, y la ubicación de la vivienda es muy lejana; hay muchos departamentos abandonados o que compraron personas que venían de la Ciudad de México y se regresaron porque no se acostumbraron a Cuernavaca; sería cuestión de sentarnos con Infonavit y con los constructores y buscar las condiciones porque ahora con el desempleo, hay muchos negocios que no han podido abrir”.

Propone también un fideicomiso para apoyar a los negocios en su reapertura luego de la crisis económica generada por la emergencia sanitaria del Covid-19; “hay que darles una ayudadita, porque acudir al banco es muy difícil, y sobre todo porque la mayoría no tienen todo en regla; desde ahí empezaríamos la ayuda, a regularizarse. Podemos buscar la forma de ayudarles a estas personas, incluso si están en buró de crédito”, expone.

Respecto al grave problema de violencia que padecen las mujeres en Cuernavaca, Honorina Estrada apuesta a la prevención: “que hagamos cinturones ciudadanos, capacitando especialmente a las mujeres, y en mi caso va a ser cero tolerancia a la agresión y maltrato a las mujeres; tenemos que impulsar que las víctimas puedan llegar con más facilidad a tener el acceso a la justicia porque a veces no quiere uno ir a poner la denuncia por el trámite que implica. También emprenderemos programas para empoderar a la mujer, es tiempo de que las mujeres tengan acceso a su propio desarrollo personal y profesional, porque a veces muchas, por la dependencia económica soportan mucho maltrato. Haremos capacitación y talleres y no sólo para que hagan, sino para que comercialicen sus productos”.

Y la candidata se suma a los llamados al voto útil: “hay que llamar al voto útil, que la gente piense, que lo razone, lo analice, y yo insisto, es tiempo de las mujeres, podemos demostrar que sí sabemos administrar, yo llevo 35 años administrando mis negocios; si tienes un excelente equipo de colaboradores, podemos hacer un excelente trabajo, honesto, transparente, cercano a los ciudadanos. Vamos a tener un gobierno incluyente, y con visión de mujer, con calidad humana… Traemos muchos proyectos que creo seríamos la diferencia entre los demás”.

Y la candidata advierte que no se sumaría a la cuarta fuerza que proponen algunos aspirantes para enfrentar a los tres candidatos punteros. Honorina no declinará y seguirá buscando el voto hasta el final; y lejos de prometer una suma al trabajo de quien gane, advierte que se convertirá en una ciudadana más exigente “eso sí lo haría, exigir que todas las promesas que han hecho, que se cumplan; yo invito a todos los ciudadanos que ya tenemos que exigir lo que nos corresponde por derecho”.