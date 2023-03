Siempre no se está cayendo el Coruco Díaz: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo se retracta de su declaración sobre las condiciones del estadio Agustín “Coruco” Díaz, y reiteró que su molestia es que en el gobierno de Graco Ramírez gastaron 800 millones de pesos en esta obra que en realidad requería entre 300 o 400 millones de pesos.

Entrevistado en su gira de trabajo en el municipio de Zacatepec, el Gobernador declaró que tiene la intención de llevar un equipo de fútbol a jugar al estadio la próxima temporada: “voy a seguir luchando para traer un equipo de segunda división, y van a abrir el mercado y será importante traer un equipo porque aquí es la cuna del futbol cañero”.

Respecto a las condiciones estructurales del "Coruco Díaz", refirió: “no tiene nada, falta un temita con las lámparas, pero la verdad ahorita que le di las vueltas es increíble, yo la verdad me encabrono porque no te puede costar esto 800 millones de pesos”.

El estadio construido en el sexenio del gobierno perredista de Graco Ramírez Garrido Abreu, tiene una capacidad para 24 mil espectadores y está calificado como un elefante blanco, pues no es utilizado y el costo de mantenimiento es muy alto.

SI HAY DAÑOS, PERO SON MÍNIMOS: MAYA TORRES

El presidente municipal de Zacatepec, José Luis Maya Torres se pronunció sobre la declaración del Gobernador, y reconoció que al interior del estado hay daños mínimos, que se solucionarán antes del concierto de Marco Antonio Solís, programado para el 29 de abril.

“Es en la parte alta donde están las luminarias, algunas láminas se tienen que cambiar, ya se le dio parte a la secretaría de obras del gobierno del estado para que pueda armar un proyecto y cambiarlas, inclusive el proyecto que tienen ahorita en puerta es cambiar todas las luminarias que son muy pesadas y que provocan daños en la estructura de dicho inmueble”, explicó.

De no tener los arreglos a tiempo, durante el concierto se va a delimitar la zona para no acceder a ese punto, “es la esquina superior donde este hay dos tres láminas que se están en movimiento y en donde una estructura se agarra de la luminaria, ese daño requiere quitar la luminaria, sobre lo demás, todo está al 100 por ciento", compartió.

El alcalde de Zacatepec también declaró que hasta la semana pasada se vendieron 10 mil boletos para el concierto, por lo que, esperan una buena afluencia de visitantes. Esto significa un repunte en la economía del municipio, que también planea su Feria Tradicional en honor a Santiago Apóstol para el mes de julio.





