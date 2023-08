Policía y Ejército van contra talamontes de Tetela y Tlalnepantla

La seguridad será reforzada en municipios como Tlalnepantla y Tetela del Volcán donde la tala clandestina se convirtió en una constante, esto lo aseguró Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado.

Sobre el tema, el Gobernador señaló que esta problemática fue abordada en la última Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde solicitó el apoyo al comandante de la 24a zona militar para vigilar estos municipios.

“Vamos para allá, a donde se muevan nos vamos a mover, no lo vamos a permitir más, está gente de esos municipios no se ha metido con ellos y por eso no lo podemos permitir más porque esta tala de árboles está generando afectación para la sociedad y para el medio ambiente”.

Esto surge después de que pobladores de Tetela del Volcán organizaron una asamblea para acordar acciones para proteger su monte de esta práctica que afecta la zona boscosa de Morelos.

El mandatario aprovechó para hacer un llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier delito de manera inmediata a las autoridades.

“Lo más importante es denunciarlos y señalarlos así es una forma de ayuda para acabar con todos los delincuentes”.