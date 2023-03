Pide Cuauhtémoc a diputado no amenazar a secretarios

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, reconoció que los diputados locales traen una guerra en contra del Ejecutivo Estatal, pero dejó en claro que no caerá en su juego.

Blanco Bravo lamentó que durante las comparecencias que se realizaron este lunes en el Congreso del Estado amenazaran a la encargada de la Secretaría de Obras Públicas de Morelos.

El mandatario estatal dijo que fue el diputado Agustín Alonso quien amenazó a la encargada de Despacho diciéndole que podía ir a la cárcel, por lo que lanzó un llamado al legislador, señalando que también él puede ser acusado de despojar a los ciudadanos de predios.

"Nosotros no quitamos ni robamos predios, nosotros no somos igual que él, nosotros trabajamos con honestidad, no quitamos predios ni hacemos obras fantasmas como él hace".

Cuauhtémoc Blanco comentó que esto lo menciona porque ha sido la misma gente de Yautepec quien se lo ha dicho, los ciudadanos se han acercado a él para decirle que les quitan sus predios.

El gobernador morelense también aprovechó para desmentir lo señalado por la diputada Andrea Gordillo, quién lo acusó de haber sido él quien dejó endeudado al SAPAC.

Blanco Bravo aseguró que cuando él se fue dejó saldo a favor y quién endeudó a este sistema fue el anterior alcalde de Cuernavaca, por lo que le pidió a la legisladora que se ponga a trabajar y deje de buscar protagonismo como otros de sus compañeros.

“Que la gente se dé cuenta de esto que está pasando, y que en el 24 decida bien su voto dándose cuenta de la realidad que están viviendo en esta legislatura, pues bien que los secretarios les dicen que se van a ir, pero ellos qué han hecho, nosotros estamos más comprometidos que ellos, y ellos puro saqueo es lo que han hecho”

Finalmente, el gobernador Cuauhtémoc Blanco reiteró que los diputados traen una guerra contra su gobierno pero no caerá en su juego, “que no amenacen a mi secretarios con que van a ir a la cárcel porque a ellos también les queda poquito tiempo, como Agustín Alonso que él también se regresará a Yautepec”.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco, llevó a cabo la inauguración de obra de la estabilización del talud de corte de la carretera Tetela del Volcán-Hueyapan y aprovechó para dejar un mensaje al diputado Agustín Alonso

