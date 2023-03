Dejen de mentir sobre el presupuesto, pide Agustín Alonso a funcionarios

El diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso Gutiérrez llamó a funcionarios del Gobierno Estatal a dejar de mentir sobre el Presupuesto Estatal 2023, el cual aseguró, en su mayoría fue aprobado conforme se solicitó por el Ejecutivo.

Durante la comparecencia del titular de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), Jaime Juárez López, el diputado mostró un video en el que aparece el funcionario estatal y señala que no cuentan con los recursos suficientes para la operatividad de la Comisión, ante ello, Alonso Gutiérrez dijo que varias secretarías traen el mismo discurso, tratando de mentir a la gente.

“Así como usted ha declarado esto, al parecer hay diversas secretarías que traen este discurso tratando de mentir. El paquete presupuestal 2023 se aprobó en el 98 por ciento de como nos lo mandó el Ejecutivo, como lo mandó la Secretaría de Hacienda”.

Agregó que no es culpa de los legisladores si no hay una planeación entre secretarías que trabajan en conjunto como Poder Ejecutivo, y que no hicieron llegar sus requerimientos correctos para la planeación de su presupuesto 2023.

En la comparecencia, estuvieron presentes los alcaldes de Mazatepec, Amacuzac, Tlanepantla, Miacatlán, Ayala, Totolapan entre otros.

Aprovechando la presencia de los mismos, Agustín Alonso resaltó que junto los alcaldes de Ayala y Totolopan, hace algunos años marcharon y llenaron la plaza de armas de Ayala para exigir al poder legislativo en turno viera a los pueblos de Morelos y no se logró.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Resaltó que ahora, para este año se dio un aumento en dos por ciento de las participaciones federales para los municipios, y no es producto de una casualidad, sino que es resultado de una lucha que se traía desde antes.

Señaló que gracias al paquete presupuestal 2023 hoy los municipios reciben este dos por ciento más en participaciones, que son alrededor de 500 millones de pesos; además se logró un aumento en el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE).

“Nuestra lucha en el primer intento que hicimos en el año 2022 era muy fija para recuperar el 5 por ciento que se quitó con anterioridad, no lo logramos, no alcanzaron los votos, esta vez sí; intuían que íbamos por ello, quisieron confundir a mis amigos y amigos alcaldes que era por voluntad por humanidad, cuando se tuvieron tres años la oportunidad de hacerlo y no se hizo”, dijo.

Respecto al Fondo de infraestructura para Municipios dijo que fue polémico, y aceptó que no se les repartió dinero a todos los municipios, pero sí hay recursos que se destinaron para obras.

“Lo que detectamos en la Secretaría de Hacienda que había mil 700 millones de pesos, sin destino, sin rumbo, de ahí se hizo este plan de fondo de infraestructura, por eso hablábamos siempre de que se sobraran mil 200 millones de pesos, sobran, es una realidad, y no lo digo aquí para quedar bien con alguien, es un tema que existe y este en los dineros del pueblo de Morelos; para quien les diga que no hay dinero, están mintiendo”, enfatizó.

El diputado local les recordó que muy pocos alcaldes acudieron a las reuniones regionales que se hicieron para discutir el proyecto del paquete presupuestal 2023 y la distribución de los recursos económicos.

“Tiempo al tiempo, ya se ejerció un recurso casi cuatro años, vamos a ejercer apenas el segundo mes del ejercicio del presupuesto 2023”, dijo.

Luego de este tema, el diputado mostró otro video en el que apareció de nueva cuenta Jaime Juárez y en su discurso dijo tener miedo al estar en Yautepec, ante ello, lo llamó a tomar su posición al cargo que fue nombrado y dejar el enfrentamiento.

“Yo le quiero pedir que en vez de llevarnos a un enfrentamiento, coadyuve para que hagamos una sinergia; yo no sé si sepa, pero aquí hemos hecho el intento de hablar con el secretario de gobierno, con la jefa de la gubernatura, cada quien su forma de hablar y encontrar una conciencia con el Poder Ejecutivo, no la encontramos, y así menos se hará”, finalizó.







Únete a nuestro canal de YouTube